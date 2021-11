Erdling: neue Single „Leuchtfeuer“ veröffentlicht

„Leuchtfeuer ist meine persönliche Klage an den Umstand, nie wirklich „anzukommen“ und die Äußerung der Sehnsucht nach eben einem Leuchtfeuer, einem Orientierungspunkt. Im Laufe meines Lebens war ich immer rastlos, auf der Suche und nie lange an einem Ort. Das Leben ist manchmal eben eine Art Ozean, der einen tragen aber auch gefährlich werden kann. Und die Lehre daraus ist, dass man oft ohne Schwimmhilfe, ohne Boot oder ohne Leuchtfeuer ewig dahintreiben wird, bis es einen in die Tiefe reißt. Mir bedeutet dieser Song auf dem Album besonders viel und musikalisch ist er ein kleiner Ausflug in andere Metal-Gefilde, die nur normalerweise nicht in das Klangbild von Erdling passen würden. Mein persönlicher Lieblingssong auf Helheim.“ – Neill Freiwald / Erdling

