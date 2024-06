Babymetal & Electric Callboy: kollaborieren auf kultiger Single „Ratatata“

Babymetal und Electric Callboy, zwei der einflussreichsten Bands der Gegenwart, haben sich für einen neuen Song zusammengetan, der zum Tanzen und Singen einlädt: Ratatata.

Dieser Song vereint meisterhaft die charakteristischen Stile beider Bands, lässt ihre Welten nahtlos verschmelzen und treibt die Musik an neue Grenzen!

Seht euch das Musikvideo zu Ratatata hier an:

Streamt die neue Single Ratatata hier:

https://BABYMETAL-Japan.lnk.to/RATATATANe

Babymetal kommentieren die neue Zusammenarbeit: “Unbeatable! Let’s “Fu Fu” together with Ratatata ♪”

Electric Callboy fügen hinzu: “Working with Babymetal was so much fun. We joined our creative forces and, in the end, we brought together the best of both worlds. We love Ratatata!“

Babymetal sind keine Unbekannten, wenn es darum geht, Grenzen zu verschieben und die Grenzen der Metal-Musik auszutesten. In letzter Zeit haben sie unter anderem mit Bring Me The Horizon, Tom Morello und Lil Uzi Vert zusammengearbeitet.

Während sie sich im Erfolg ihres letzten Albums Tekkno sonnen, macht Electric Callboy auch auf der Livebühne von sich reden. Die Band hat gerade eine erfolgreiche Tour durch Nordamerika hinter sich und wird diesen Sommer auf einigen der größten Festivals der Welt auftreten.

Ratatata jetzt hier streamen!