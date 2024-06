Body Count: veröffentlichen schaurige Single „Psychopath“ Featuring Joe Bad

Body Count sind zurück mit Psychopath – ihrer ersten neuen Single seit Bum-Rush aus dem Jahr 2020, das einen Grammy®Award für die beste Metal-Performance gewann.

Der explosive neue Track, an dem auch Fit for An Autopsy-Sänger Joe Bad mitwirkt, zeigt Ice-T und seine Crew im tödlichen Overdrive und bereitet sich auf das nächste Kapitel der über 35-jährigen Karriere der legendären Band aus Los Angeles vor. Der Song wurde von Will Putney (Knocked Loose, The Ghost Inside) produziert, einem langjährigen Mitarbeiter der Band.

Schaut euch das Lyric-Video zu Psychopath hier an:

Stream der neuen Single hier:

https://BodyCount.lnk.to/Psychopath-SingleNe

Psychopath stammt aus Body Counts kommendem Album Merciless, dem Nachfolger von Carnivore, das im März 2020 unter großem Beifall der Kritiker veröffentlicht wurde – nur eine Woche bevor Covid die ganze Welt in Schutt und Asche legte. Nach der Veröffentlichung des Albums bemerkte der NME: “as long as there’s injustice, there’ll be a need for Ice T’s vital brand of hardcore.” Revolver staunte, “Death, controversy and changing times could have crushed them. Instead…they’re as strong as ever.”

Body Count werden seit jeher sowohl respektiert als auch gefürchtet – ein Stacheldraht, der bis zu den Ursprüngen der Band als Projekt von Ice-T und seinem Freund Ernie C. von der Crenshaw High zurückreicht. Ihr erster Schuss, der Song Body Count, war ein Leitbild auf Ice-Ts 1991 erschienenem Album O.G. – Original Gangster. Das ist die Blaupause, nach der sie seit über 35 Jahren vorgehen.

Mit ihrem ersten, selbstbetitelten Album von 1991 und dem kontroversen Song Cop Killer, der Hass, Angst und Paranoia auslöste, trafen sie einen Nerv, inspirierten aber auch Generationen von Bands, die ihnen folgten. Was sie aus dem Aufwachsen mit Black Sabbath und der Inspiration durch andere L.A.-Legenden wie Slayer und Suicidal Tendencies mitgenommen haben, hat Generationen von Homies und Hardcore-Fans nur noch mehr inspiriert.

Die aktuelle Besetzung von Body Count besteht aus den überlebenden OGs Ice, Ernie C. und Sean E. Sean sowie Bassist Vincent Price, Schlagzeuger Will „Ill Will“ Dorsey, Juan „Juan of the Dead“ Garcia und Backgroundsängerin Little Ice.

Psychopath jetzt hier streamen!