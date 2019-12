Babymetal: veröffentlichen Video zu „Da Da Dance“

Die Dance-Metal Sensation Babymetal haben ihr neues Video zu DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto) veröffentlicht. Das Video besteht aus mehreren Live-Aufnahmen, die während der Metal Galaxy World Tour gefilmt wurden. Darunter befinden sich auch die Aufnahmen von Babymetals erstem US-Arena-Konzert in LAs The Forum, das am dem 11. Oktober 2019, dem Album-Release-Tag, stattgefunden hat.

Das Video gibt es hier zu sehen:

Mit ihrem dritten Album Metal Galaxy hat die Band ihre bisher erfolgreichste erste Woche gestartet. Das Album landete auf Platz #19 in den offiziellen UK Album Charts, sowie auf Platz #18 in den offiziellen Deutschen Album Charts. In den USA schaffte es das Album spektakulärerweise auf Platz #1 in den Billboard Rock Album Charts und krönte dabei Babymetal zur ersten asiatischen Band in den USA, die so eine hohe Chart-Platzierung erreicht hat.

Ab Februar 2020 befindet sich die Band auf großer Welttournee. Unter anderem wird sie auch auf dem Rock am Ring/Rock Im Park Festival vertreten sein!

Babymetal auf Tour in Deutschland:

Samstag, 08. Feb 2020 – Hamburg, Große Freiheit

Donnerstag 13 Feb. 2020 – Köln, Carlswerk Victoria

Freitag 14 Feb. 2020 – Berlin, Huxleys

Freitag 05. bis Sonntag 07. Juni 2020 – Rock Am Ring

Freitag 05. bis Sonntag 07. Juni 2020 – Rock Im Park

Das brandneue Album Metal Galaxy ist hier erhältlich: https://babymetal.lnk.to/MetalGalaxy

