Back To Live-Konzerte in der Waldbühne Berlin: erste Zwischenbilanz

Achtung, dieser Bericht enthält nicht das kleinste bisschen Metal, dennoch halten wir ihn in Coronazeiten für wichtig. „Es ist ein Zeichen der Hoffnung, aber kein wirtschaftlich tragbares Zukunftsmodell.“

Es waren vier emotionale Tage, vier herausragende Konzerte und rund 18.000 Besucher, die im Rahmen der Open- Airs Back to LIVE in der Waldbühne Berlin begrüßt werden durften. Die Veranstaltungsreihe, die in Zusammenarbeit von Semmel Concerts, CTS Eventim und der Waldbühne Berlin ins Leben gerufen wurde, umfasst insgesamt sieben Konzerte und dauert bis zum 2. Oktober.

Dieter Semmelmann, CEO Semmel Concerts Entertainment GmbH, resümiert nach diesem erfolgreichen Wochenende: „Wir sind glücklich darüber, dass wir unseren Beruf, den wir mit so großer Leidenschaft tun, wieder einmal ausüben durften. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Konzerte auch gleichzeitig demonstrieren, dass Großveranstaltungen unter den aktuellen Corona-bedingten Einschränkungen kein wirtschaftliches Zukunftsmodell sind. Wir brauchen dringender denn je eine Perspektive – für einen sinnvollen Neustart und substanzielle finanzielle Unterstützung.“

Den Auftakt der Konzertreihe machte am Donnerstag, nach einer Pressekonferenz, in der noch einmal auf die Besonderheit der Konzerte und die aktuelle Situation der Veranstaltungsbranche hingewiesen wurde, Roland Kaiser. Sichtlich bewegt trat der 68-jährige nach über sechs Monaten Bühnen-Abstinenz vor sein Publikum und begrüßte die rund 4000 Fans: „Meine Freunde, ich bin so glücklich, dass ich hier sein kann. Und ich bin außerdem sehr glücklich, dass ihr alle gekommen seid, um uns hier zu unterstützen.“ Der Stimmung taten die einzuhaltenden Hygieneregeln keinen Abbruch. Ab dem ersten Ton feierten die Fans „ihren Kaiser“, der erst nach über zwei Stunden – ohne Pause, die Bühne verließ. Sein zweites Konzert an diesem Wochenende, dass Roland Kaiser am Freitag vor, mit rund 5000 Fans, ausverkauftem Haus spielen konnte, stand in Emotionalität, Leidenschaft und Stimmung dem ersten in keiner Weise nach.

Am Samstag gehörte die erneut ausverkaufte Waldbühne, Rap-Altmeister Sido, der es in seiner Heimatstadt sichtlich genoss auf der Bühne zu stehen. „Es ist das bestmögliche Konzert, das gerade geht – während Corona. Und ich bin stolz, dass ich das spielen darf und, dass ich die Chance habe zu zeigen, dass es auch funktioniert.“ Und wie es funktioniert hat… Textsicher trugen die rund 5000 gekommen Besucher ihren Sido durch das Konzert.

Mit seinem Song Heute Hab Ich Gute Laune begann Helge Schneider schließlich am Sonntag sein Konzert und begeisterte in altbewährter Weise und vielen Liedern seines neuen Albums Mama sein Publikum. Gemeinsam mit seinem Gitarrist Henrik Freischlader und seinem 10-jährigen Sohn Charly am Schlagzeug unterhielt der 65-jährige eineinhalb Stunden lang sein Publikum aufs Beste. Gut gelaunt – mit Perücke, Sonnenbrille und Karo-Sakko – und in einmaliger Wohnzimmer-Atmosphäre beendete Multitalent Helge Schneider das erste Back To Live Wochenende in der Berliner Waldbühne.

Ein rundum gelungener Auftakt der Konzertreihe. Alle Konzerte finden im Einklang mit der geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzordnung statt und sind derzeit die einzigen in ihrer Art und Größe in Deutschland.

Am 18.09.2020 wird die Reihe, mit einem Konzert von Wincent Weiss fortgesetzt. Am 26.09.2020 folgt eine hochkarätig besetzte Special Edition des Erfolgsformats Die Schlagernacht Des Jahres und am 02.10.2020 schließt Peter Maffay mit seiner Band die Veranstaltungsreihe ab. Für alle drei Konzerte sind noch Tickets verfügbar.

Informationen zum Ticketkauf:

Die Tickets sind auf jeden Besucher personalisiert – bitte halten Sie für den Buchungsprozess Name, Vorname / Telefonnummer / Adresse bzw. E-Mail-Adresse bereit – bis zu vier Personen eines Haushalts können die Konzerte gemeinsam besuchen. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de und www.semmel.de