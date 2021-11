Backbite Records: Re-Release des Blitzkid Albums „Apparitional“ am 05.09.2021

Das auf Hardcore/Punk spezialisierte deutsche Label Backbite Records hat noch nach der erfolgreichen Veröffentlichung von To Die For von Integrity an Halloween in diesem Jahr nun den nächsten Hammer am Start.

Am Freitag, dem 05.11.2021, gibt es einen erneuten Drop Sale bei Backbite Records, das heißt: kein Vorverkauf. Da kann es schon zu spät sein, wenn man nicht rechtzeitig bestellt. Dieses Mal ist es das Album Apparitional von Blitzkid. Apparitional ist das letzte Album der Horrorpunklegende Blitzkid aus dem Jahre 2011.

Die aus Bluefield, West Virginia (USA) stammende Band gründete sich 1997 und löste sich 2012 auf. Apparitional sollte das sechste und auch letzte Album von Blitzkid werden. Der Bandname Blitzkid bezieht sich übrigens auf die Figur Carrie aus dem gleichnamigen Stephen King Roman.

Gründungsmitglied TB Monstrosity hatte Anfang 2011 bereits seinen Ausstieg aus der Band aus persönlichen Gründen bekannt gegeben. Einige der Songs auf Apparitional stammen noch aus seiner Feder. Bandmade Argyle Goolsby übernahm auf diesem Album dann kurzerhand den Gesang alleine.

Das Album kam bei der Fachpresse und den Fans recht gut an. Fette Punkgitarren sind zu hören, das Ding rockt einfach. Mehr bleibt da nicht zu sagen. Ach, doch noch was: Mit diesem Album bewegten sich Blitzkid ein Stück weit aus der Horrorszene heraus, etwas mehr zu Bands hin à la Bad Religion. Schade, dass es ihr letztes Album war, was hätte da noch alles kommen können.

Lange war das Album auf Vinyl nicht mehr verfügbar oder konnte nur zu Horror (Punk) Preisen ergattert werden. Dem wird jetzt Backbite Records für kurze Zeit mit dem Re-Release ein Ende machen. Fans und Vinylliebhaber sollten aber schnell sein, denn die Auflagen werden, wie bei Backbite Records üblich, nur in kleinen Mengen vorhanden sein.

Folgende Vinylversionen sind erhältlich: magenta transparent, solid pink und green transparent. Der Verkauf von Apparitional beginnt am 05.11.2021 um 18:00 Uhr. Also schnell sein, wenn weg, dann weg!!!

Hier kommt ihr direkt zum Shop von Backbite Records: https://www.backbite-records.de