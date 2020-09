Bad Religion: veröffentlichen „Lose Your Head“ (Demo Version)

Die Punkrock Legenden Bad Religion präsentieren die Demoversion des Songs Lose Your Head. Der Originalversion entstammt dem 2019er Album Age Of Unreason (Epitaph), das hierzulande auf Platz 8 der Album-Charts einstieg.

Die Demo unterscheidet sich vom Original durch das schnellere Tempo und alternative Lyrics, was einen einzigartigen Einblick in den kreativen Prozess der Band bietet. Die Co-Songwriter Brett Gurewitz und Greg Graffin schrieben Lose Your Head im Heimstudio von Gurewitz in Pasadena, Kalifornien. Als Produzent Carlos de la Garza an Bord gebracht wurde, schlug er vor, eine langsamere Version zu versuchen.

Erst letzten Monat veröffentlichte man mit Do What You Want: The Story Of Bad Religion die erste Autobiographie, die einen tiefen Blick in 40 Jahre Bandgeschichte ermöglicht.

