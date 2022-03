Bad Wolves und Spencer Charnas: präsentieren das neue offizielle Musikvideo zu “If Tomorrow Never Comes”

Bad Wolves haben das neue Video zu ihrem Song If Tomorrow Never Comes (featuring Spencer Charnas of Ice Nine Kills), über Better Noise Music veröffentlicht. Nachdem die Band kürzlich mit Lifeline ihren sechsten #1 Hit am US Active Rock Radio feierte, veröffentlichten sie letzte Woche ihre EP If Tomorrow Never Comes mit der gleichnamigen Single. Der Song wird ebenfalls auf dem Soundtrack des kommenden Better Noise Films The Retaliators zu finden sein. Das neue Video zu If Tomorrow Never Comes (featuring Spencer Charnas of Ice Nine Kills) gibt es hier zu sehen:

Weitere Infos zur neuen EP könnt ihr hier nachlesen: