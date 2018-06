Hallo Freunde,

und nun ist es geschafft: Mit der Bestätigung unseres letzten Hauptacts ist das Billing des Bang Your Head!!! 2018 komplett! Lest im Folgenden, wer die finale Lücke geschlossen hat. Nun steht nur noch die letzte der fünf Bands der Warm-Up-Show aus.

Damit sind nun auch die Spielzeiten und die Tagesverteilung fertig gesetzt. Beides findet Ihr ebenfalls weiter unten.

Euer

Bang Your Head!!!– und Rock Of Ages-Team

Das Bang Your Head!!!-Billing ist komplett! Der finale Neuzugang ist:

Abbath

Als sich die Wege von Abbath und Immortal trennten, sorgte die Nachricht in den einschlägigen Medien für ein kleines Erdbeben. Immerhin war die Frontikone schon lange DAS „Gesicht“ der schwarzen norwegischen Szene und sein Image ebenfalls stilprägend. Aber es dauerte glücklicherweise nicht lange, bis er mit einer neuen, kurzerhand Abbath getauften Band und einem krachenden Album zurückkehrte. Dort findet sich alles wieder, was die Fans schon bei Immortal begeisterte, und obendrein noch einiges mehr: Die charakteristische Riffarbeit von Abbath bildet ein gewohnt hartes, raues und doch eingängiges Fundament, auf dem sich neben epischen Bathory-Reminiszenzen auch Einflüsse von Motörhead und sogar Kiss ausmachen lassen. Begleitet wird das Mastermind vom Bassisten King, mit dem er sich bereits beim Projekt I zusammen getan hatte, und dem maskierten Drummer Creature. Das Trio hat bereits mehrfach live und als Festivalheadliner bewiesen, was es kann – und das wird es nun auch als einer der Hauptacts des Bang Your Head!!! 2018 tun!

Mit der Bestätigung von Abbath ist nun die letzten Lücke im BYH!!! Billing 2018 geschlossen, und damit stehen nun auch die Auftrittstage und Spielzeiten aller Acts fest. Lediglich bei der Warm-Up-Show kommt noch ein weiterer Act hinzu.

Hier die Übersicht: