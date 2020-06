Bang Your Head!!!: Weitere Bandzusagen / Night Of Light

Hallo Freunde,

heute gibt es einen kleinen Rundumschlag in Sachen Bandnews.

Inzwischen haben sich auch Epica und Hardcore Superstar in die Riege der Bands eingereiht, die ihre Teilnahme bei unserem Nachholtermin 2021 zugesagt haben. Die niederländischen Symphonic-Metal-Stars geben ihr verschobenes Balingen-Debüt, und unsere schwedischen Freunde starten nach Equipment-Chaos und Corona-Krise den nächste Anlauf, das Messegelände zu rocken. Wir sind sicher, dass diesmal nichts mehr schief gehen kann. Ihr wisst ja: Aller guten Dinge sind drei! 🙂

Wer hingegen 2021 leider nicht dabei sein kann, sind die Göteborger Night Viper, die für unsere Warm-Up-Show bestätigt waren. Bedauerlicherweise hat die Band vor einigen Tagen und aus verschiedenen Gründen beschlossen, ihre Karriere vorerst auf Eis zu legen.

Doch wir haben bereits Ersatz gefunden, und das ebenfalls aus Schweden und in puncto Namen gar nicht weit weg ;-):

Night werden Euch mit dem Mix aus 70er-Jahre-Hardrock und melodischem 80er-Jahre-Metal/NWoBHM-Sound begeistern, der schon ihr Album Raft Of The World 2017 zu einem echten Underground-Highlight gemacht hat. In Kürze erscheint auch endlich ein neues Juwel namens High Tides – Distant Skies.

Und nun noch ein ernstes und weniger erfreuliches Thema: Die Situation der Veranstaltungs-Wirtschaft.

Vielleicht habt Ihr es ja mitbekommen und verfolgt: Vom 22. auf den 23. Juni hat die Night Of Light stattgefunden. Mehr als 8000 Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche haben mitgewirkt und dafür gesorgt, dass bundesweit zahlreiche Gebäude und Bauwerke in ihrer Region oder Stadt rot aufleuchteten. Das gemeinsame Ziel: Auf die dramatische Situation aufmerksam zu machen, in der wir uns alle gemeinsam befinden.

Denn: Seit dem 10. März ist einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen. Nicht nur Großveranstaltungen sind aufgrund der COVID-19 Krise untersagt, auch Business Events, Tagungen, Kongresse, Konzerte, Festivals oder Theateraufführungen können nicht oder nur mit strengen Einschränkungen und damit nicht wirtschaftlich stattfinden.

Die Night Of Light war und ist also ein flammender Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungs-Wirtschaft: Echte Hilfe ist nötig anstelle von Kredit-Programmen. Alle gemeinsam fordern wir einen Branchendialog mit der Politik, um zusammen einen Weg aus der Krise zu finden!

Auch Ihr könnt mithelfen und unser Anliegen weiter publik machen. Auf der Homepage und der Facebook-Präsenz der Aktion findet Ihr Informationen, Bilder und Anregungen, wie Ihr die Botschaft der Night Of Light verbreiten könnt.

Natürlich könnt Ihr uns in dieser harten Zeit auch weiterhin ganz direkt unterstützen – zum Beispiel mit den Solidarity-Packages, die Ihr nach wie vor in unserem Shop findet.

Links übrigens das Bild von einem unserer Dankeschön-Pakete, über die Ihr Euch dann im Gegenzu freuen könnt :-).

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team