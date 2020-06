Night Of Light: der Bericht zur bundesweiten Aktion am 22.06.2020

Eventname: Night Of Light

Ort: bundesweite Aktion

Datum: 22.06.2020

Kosten: freier Zugang

Veranstalter: Night Of Light (https://night-of-light.de/#die_aktion)

#nightoflight2020

#nightoflight

#TheRedAlertisOn

Externe Bilder: Jever Schloss (Nordwest-Zeitung),

Rot ist ja eine Farbe, mit der viel in Verbindung gebracht wird. In der Veranstaltungswirtschaft regieren aber in 2020 vor allem rote Zahlen, d. h. es werden immense Verluste verbucht, welche früher oder später zu einem Massensterben und entsprechender Arbeitslosigkeit führen. Dabei geht es nicht nur um die Musikclubs oder großen Eventhallen. Es sind vor allem die vielen unscheinbaren Menschen hinter den Kulissen. Das Licht auf der Bühne sieht jeder. Den Menschen, der für das Licht auf der Bühne sorgt, allerdings niemand. Das sind sehr oft sogenannte „Solo Selbstständige“, die bis März des Jahres auch ein absolut solides Geschäftsmodell hatten. Mit Corona wurde das Geschäftsmodell quasi von einem Tag auf den anderen stillgelegt. Wir betrachten natürlich primär das Musikbusiness und die Konzerte. Aber es gehört viel mehr zur Veranstaltungswirtschaft: Messebau, Catering, Kunstausstellungen usw. Alles stillgelegt oder mit einer derart geringen Auslastung unterwegs, dass der Betrieb nur mit Verlusten geführt werden kann. Die Branche ist heterogen, so findet die Veranstaltungswirtschaft leider kaum bis kein Gehör in der Politik. Aber es arbeiten sehr viele Menschen in diesem Wirtschaftssektor. Die Zahl ist schwer genau zu definieren, aber es sind auf jeden Fall weit mehr als eine Mio. Menschen. So entstand die Aktion Night Of Light (Klick).

Viele Gebäude, in denen Veranstaltungen stattfinden könnten, stehen leer bzw. werden nicht für den eigentlichen Zweck genutzt. So entstand die Idee von Tom Koperek (Vorstand LK AG) am 22.06.2020 Gebäude rot zu illuminieren. Die Vision war, dass man einen Beitrag in den Tagesthemen bekommt. So startete man einen Aufruf an Veranstalter, Lichttechniker, Caterer, Hotels usw., sich an dieser Aktion zu beteiligen. Das erste Ziel waren 50 Unternehmen – das war schnell erreicht – so kam ein Stein ins Rollen und am Ende standen mehr als 8.000 Gebäude in 20 Ländern auf der Liste.

Wir waren in verschiedenen Regionen und Städten unterwegs. Es gibt einige Eindrücke und Informationen zu den Aktivitäten, welche in der Nacht vom 22.06. auf den 23.06. stattgefunden haben. Dieser Bericht bildet stellvertretend für alle Teilnehmer und unserer Partner einen Querschnitt. Zudem bedanken wir uns für zur Verfügung gestellte Bilder bei der Nordwest-Zeitung, Carsten Drieling, dem Summer Breeze Open Air, dem Lahrer Schlachthof, dem Party.San Metal Open Air, Frank Wilkens, Das Bett, DJ Sam, Michael Diers, Kai Kestner und

Jürgen F.: Hamburg

Für mich geht es gegen 19 Uhr los. Auf der Reeperbahn beginnen die Vorbereitung ebenso wie an der Freiheit. Das eine oder andere bekannte Gesicht trifft man natürlich und so unterhält man sich über den Stand der Dinge. Auf der Reeperbahn/Spielbudenplatz läuft die Aktion nur bis Mitternacht. Markthalle und Logo bis 1 Uhr. So werfe ich meinen eigentlichen Plan über Bord und starte auf dem Kiez mit der Berichterstattung. Insgesamt sind 193 Firmen aus und um die Hansestadt an der Aktion beteiligt. Auf dem Spielbudenplatz gibt es Lichttechnik. Die gerade nicht nutzbaren Elemente können hier mal richtig zur Geltung gebracht werden. So gibt es ein Flammenmeer und viel rotes Licht. Die gesamte Reeperbahn ist rot illuminiert. Es ist aber in zwei Stunden unmöglich, hier alle Gebäude abzulaufen. Für mich geht es über das Kulturhaus St. Pauli (Pauli Bahnhof), dem Schmidts Tivoli und dem Beatles Platz zur Großen Freiheit 36 und dem Grünspan. Zwei Clubs auf dem Kiez, wo es nicht nur einmal Metal und Hardrock zu sehen und zu hören gab. Wie oft ich hier vor den Bühnen stand, kann ich nicht sagen. So geht es dann einmal quer rüber in Richtung Übel & Gefährlich bzw. dem Hochbunker. Hier ist es aber bereits dunkel und das rote Licht nicht mehr an. Also dann in die U-Bahn und ab zum Baumwall. Die Illumination der Elbphilharmonie ist eher schwach, so geht es über das Museumsschiff Cap San Diego rüber zum Hauptbahnhof.

Die Markthalle sieht man eigentlich erst, kurz bevor man vor der Location ist. Heute leuchtet es bis zum Bahnhof. Der Club wurde von der Deaf Forever zum beliebtesten Club in Germany 2019 gekürt. Sehr traurig, die schöne Location so zu sehen. Aber die Zeit ist knapp und das Logo ist noch auf der Liste. Auch hier ist alles rot mit der einen oder anderen Message an die Besucher. Über alles wacht der Heinrich Hertz Turm (Fernsehturm), welcher heute auch in Rot strahlt. Nun ist es bereits weit nach Mitternacht und das CCH sowie die Neue Flora schaffe ich nicht mehr.

Ein Fazit zu dem heutigen Abend ist mehr als schwierig – eher ein Aufruf: Wenn Veranstaltungen und allen voran Musik nicht systemrelevant sind, dann möchte ich mal sehen, wie es ist, wenn wir allen Menschen in diesem Land die Musik abstellen. Da reichen wohl schon vier Wochen. Ich vermute, dass die Erkenntnis recht schnell da sein wird, dass Musik evtl. mehr Relevanz hat als viele andere Branchen.

Kai R.: Köln & Düsseldorf