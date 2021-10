Battle Beast: enthüllen erste Details zum kommenden Album „Circus Of Doom“ + kündigen Europatournee im Frühjahr 2022 an

Nachdem das finnische Heavy Metal-Sextett Battle Beast Anfang 2021 erneut bei Nuclear Blast unterschrieben hat, bereitet es sich nun darauf vor, mit seinem brandneuen Meisterwerk Circus Of Doom seine ganze Kraft auf die Welt loszulassen. Das Album wird am 21. Januar 2022 über Nuclear Blast veröffentlicht und die erste Single wird schon bald, am 22. Oktober, erscheinen. Um die Wartezeit zu verkürzen, startet die Band schon jetzt die digitale Vorbestellung für das Album.

Hier könnt ihr Circus Of Doom vorbestellen: https://bfan.link/circusofdoom

Das neue Album Circus Of Doom wurde in den JKB Studios in Helsinki, Finnland aufgenommen und von Keyboarder Janne Björkroth produziert und abgemischt, während das atemberaubende Artwork von Jan Yrlund gestaltet wurde.

Circus Of Doom – Tracklist:

1. Circus Of Doom

2. Wings Of Light

3. Master Of Illusion

4. Where Angels Fear To Fly

5. Eye Of The Storm

6. Russian Roulette

7. Freedom

8. The Road To Avalon

9. Armageddon

10. Place That We Call Home

Battle Beast kündigen außerdem ihre Circus Of Doom Europatournee an, die im Anschluss an die Albumveröffentlichung im Frühjahr 2022 stattfinden wird. Die Tour beginnt am 15. Februar in Paris und umfasst 19 Shows in ganz Europa, darunter drei Shows in Großbritannien, bevor sie am 12. März in Stockholm (Schweden) endet.

Die Band kommentiert:

„Der lange Albtraum liegt endlich hinter uns und die Zukunft sieht rosig aus! Wir haben wirklich unser Herz und unsere Seele in dieses Album gesteckt und können es kaum erwarten, es euch sowohl auf Platte als auch live auf der Bühne zu präsentieren. Verdammt, wie wir das Touren vermisst haben! Ihr seid alle herzlich willkommen zu diesem Fest der Freude und des Horrors – dem Circus of Doom.“

Battle Beast Europatournee 2022

Battle Beast + Support

15.02. FR Paris – Alhambra

16. 02. BE Vosselaar – Biebob

18.02. UK Manchester – Club Academy

19.02. UK London – O2 Academy Islington

20.02. UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill

22.02. DE Bochum – Zeche

23.02. DE Nürnberg – Hirsch

25.02. CZ Prag – Palac Akropolis

26.02. AT Wien – Simm City

27.02. CH Pratteln – Z7

01.03. IT Mailand – Legend Club

03.03. DE Frankfurt – Batschkapp Halbhaus

04.03. DE München – Neue Theaterfabrik

05.03. DE Stuttgart – LKA Longhorn

07.03. DE Berlin – Columbiatheater

09.03. DE Hamburg – Markthalle

10.03. DK Kopenhagen – Pumpehuset

11.03. SE Göteborg – Tradgarn

12.03. SE Stockholm – Fallan

Der Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag, den 7. Oktober unter: https://battlebeast.fi/tour

Battle Beast -Line-Up:



Noora Louhimo – Gesang

Eero Sipilä – Bass

Joona Björkroth – Gitarren

Juuso Soinio – Gitarristen

Janne Björkroth – Keyboards

Pyry Vikki – Schlagzeug

Battle Beast – online:

Webseite

https://www.facebook.com/battlebeastofficial/

http://twitter.com/battlebeast

http://instagram.com/battlebeastband