In rund zwei Wochen wird das finnische Heavy Metal-Sextett Battle Beast sein fünftes Studioalbum namens No More Hollywood Endings (22. März via Nuclear Blast Records) von der Leine lassen. Nun hat die Band einen ersten Track-By-Track-Trailer enthüllt, in dem sie weitere Details zu den Songs Unbroken, No More Hollywood Endings, dem kürzlich veröffentlichten Eden sowie Unfairy Tales preisgibt. Zu sehen gibt es diesen hier:



Kommentare

Kommentare