1.-4. August 2019 im Eventzentrum Strohofer – Monster Magnet als Headliner bestätigt – The New Roses, The Silverettes und einige Acts mehr neu im Billing

Es ist das absolute Kult-Event des Biker-Sommers: auch 2019 wird das Bike And Music Weekend wieder zu einem unvergleichlichen verlängerten Wochenende rund um das Thema Bikes, Lifestyle, Musik und US-Cars einladen. Vom 1. Bis 4. August wird das Gelände des Autohof Strohofers in Geiselwind wieder zum europaweit größten Treffpunkt der Szene.

In diesem Jahr wartet das Event mit einem besonders hochkarätigen Musik-Line Up auf. Als Headliner ist niemand geringerer als die US-Rocklegende Monster Magnet bestätigt. Ebenfalls neu im Billing: The New Roses, Nightrider, Dougie & The Blind Brothers, Blues Power, The Silverettes, Rocksin und Smash. In den nächsten Wochen wird außerdem eine weitere Band von Headliner-Format bekannt gegeben werden. Somit werden in Summe 16 Bands an 4 Tagen das Publikum zum Rocken bringen.

Monster Magnet zählen zu den absoluten Legenden des US-Rock. Der breiwandige Stoner-Rock mit seinen gesammelten Elementen aus fünf Jahrzehnten Geschichte des Hard n Heavy bringt regelmäßig die Hallen zum Kochen. Die Shows um Frontman Dave Wyndorf sind ein unvergleichlicher Trip, eine Mischung aus Heavy Metal, psychedelischen Elementen, purem Rock, schwerem Space Rock, Blues-Einflüssen und intensiven Texten.

Die Wiesbadener Rockgruppe The New Roses hat sich binnen nur weniger Jahre zu einer festen Szenegröße etabliert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 tourt die vierköpfige Formation unablässig durch kleine bis mittelgroße Clubs in Deutschland und angrenzenden Ländern, hat zudem keine Chance ausgelassen, mit namhaften Größen wie ZZ Top, Joe Bonamassa oder den Toten Hosen die Bühne zu teilen, und sich dabei selbst zum Headliner hochgearbeitet.

Bei Nightrider gibt es Covermusik par excellence. Die fünf erfahrenen Musiker begeistern sowohl alteingesessene Rock-Fans als auch die partywütige Masse mit musikalischer Perfektion und einer energiegeladenen Bühnenshow.

Auch Dougie And The Blind Brothers versprechen eine mitreißende Cover-Show. Die Band aus Hockenheim hat sich den Rock n Roll zum Schwerpunkt gemacht.

Blues Power aus Bad Ems haben sich dem Bluesrock verschrieben und zelebrieren diesen intensiv und mitreißend. Mit Smash gesellt sich eine weitere erfolgreiche Coverband ins Line Up. Das Sextett aus Hessen spielt alles, was partytauglich ist.

The Silverettes ist Rockabilly-Frauenpower pur. Die Ladies, die ursprünglich als Backgroundchor des Ensembels The Golden Boys zusammenfanden, machten sich 2010 selbständig. Nach Auftritten im Vorprogramm von Acts wie Dick Brave & The Backbeats, Boppin´ B oder The BossHoss galt die Truppe rasch als Insidertip. Mit perfekt dreistimmigem Satzgesang und als reine Ladies-Band sind sie ein absolutes Novum in der Rockabilly-Szene

Auch Rocksin lassen die Rockabilly-Herzen höher schlagen. Die Band spielt eine kraftvolle Mischung aus Rock ´n´Roll, Swing, Country und Einflüssen der 50er Jahre und fügt dem Ganzen noch eine persönlcihe Note hinzu.

Wie jedes Jahr wird das Musikprogramm von spektakulären Bike-Shows, Präsentationen liebevoller und ausgefallener Custom-Bikes und atemberaubenden Stunt-Einlagen komplettiert.

Dragster Showläufe und waghalsige Stunt-Shows, die in der eigens eingerichteten Speed-Meile stattfinden, sind auch in diesem Jahr einmal mehr ein Highlight wenn über 30.000 PS über die Strecke düsen. Eine offene Boxengasse ermöglicht es dabei jedem Besucher, so hautnah wie möglich dabei zu sein und mir den Race Teams direkt ins Gespräch zu kommen.

Wer als Besucher selbst mit seinem Bike oder US Car anreisen möchte, ist damit natürlich mehr als gerne gesehen. Das gesamte Gelände ist entsprechend befahrbar.

Das Geiselwinder Gelände mutiert in wenigen Tagen zum Mekka für Biker, Rock-Fans, Musikfans, US-Car Fans, Drifter und andere motorisierte Zweiradindividualisten. Mehr als 45.000 Besucher kamen in den letzten Jahren jeweils, um die spektakulären Stuntshows & Dragster Showläufe zu sehen. Aufsteigende Reifen-Qualmwolken und deftiger Grillrauch werden die Freiluft-Atmosphäre abwechselnd benebeln und die Stimmung unter den Festival Besuchern zum Kochen bringen.

Auf insgesamt drei Bühnen werden 16 international bekannte Bands auftreten. Bereits seit einigen Wochen bestätigt: Rose Tattoo, Ski King, F.U.C.K., First Generation Of Number Nine, Rocco Recycle und Ohrenfeindt.

