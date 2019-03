Die norwegischen Modern-Death-Metal-Newcomer Once Awake werden ihr zweites Studioalbum Inside The Storm am 05. April 2019 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun das Lyric-Video zur zweiten Single, dem Titeltrack Inside The Storm.

Zu sehen gibt es das Video hier:



Die Band sagt dazu:

„It`s time for the title track of this record to be revealed! We are stoked and hyped over the result and can‘t wait for your feedback on it. For all of you who support us by pre ordering the album, we feel absolute humble.“

