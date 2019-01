Als die finnischen Heavy Metaller Battle Beast kürzlich die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums, das auf den Namen No More Hollywood Endings hört, für den 22. März angekündigt haben, versprachen sie den Fans im gleichen Zug für Anfang 2019 einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Werk – und die Band hat ihr Wort gehalten! Vollgepackt mit extravaganten Melodien, setzt das offizielle Musikvideo den Titeltrack und dessen bedeutungsvolle Botschaft perfekt in Szene. Der von Oy Routafilmi AB / Tuotantoyhtiö Legenda produzierte Clip, für den Markus Nieminen Regie geführt hat, kann hier auf YouTube angeschaut werden:

Keyboarder Janne Björkroth kommentiert: „Der Song erzählt davon, dass manche Leute ihr Leben nur nach den Erwartungen anderer ausrichten und so nur noch eine Nebenrolle in ihrem eigenen Leben spielen. Hollywood-Kongresse und die Medien legen ein unrealistisches Maß an, wenn es um das Messen von Dingen wie Schönheit oder Glück geht. Man verliert sich schnell, wenn man versucht sich diesen Idealen anzupassen. Das Lied soll klarstellen, dass es kein allgemeines Muster für Zufriedenheit gibt, sondern dass jeder das Recht besitzt, respektiert zu werden und sein Leben so zu leben, wie es ihm passt. Eine Hymne an die Individualität.“

No More Hollywood Endings – Tracklist:

01. Unbroken

02. No More Hollywood Endings

03. Eden

04. Unfairy Tales

05. Endless Summer

06. The Hero

07. Piece Of Me

08. I Wish

09. Raise Your Fists

10. The Golden Horde

11. World On Fire

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

12. Bent And Broken

13. My Last Dream

No More Hollywood Endings wurde von Keyboarder Janne Björkroth, Viktor Gullichsen und Gitarrist Joona Björkroth in den JKB Studios aufgenommen, Janne war auch für Produktion und Mix der Platte verantwortlich. Sein Artwork hat das Album erneut von Jan Yrlund (u.a. Korpiklaani, Manowar) verpasst bekommen, der bereits das Cover zu Bringer Of Pain beigesteuert hat.

