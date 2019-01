Erfreulicherweise durfte ich Ihnen ja im November letzten Jahres die 5. Staffel der sowohl bei Fans als auch Kritikern überaus beliebten Krimiserie Candice Renoir präsentieren; nun veröffentlicht Edel:Motion am 15. Februar 2019 bereits Staffel 6 des französischen Quotenhits um die nonchalante „Madame la Commissaire“, die mit weiblicher Intuition, einer guten Kombinationsgabe und unkonventionellen Ermittlungsmethoden selbst die kompliziertesten Mordfälle an der Küste Südfrankreichs löst. Als weibliches Pendant zu Columbo, nur statt im knittrigem Trenchcoat in hochhackigen Pumps, reiht sie sich ein in die Crème de la Crime formidabler Serienermittlerinnen.

Candice Renoir garantiert unterhaltsame Krimistunden mit französischem Savoir-vivre und viel mediterranem Flair!

VÖ: 15. Februar 2019; Edel:Motion

Trailer: https://youtu.be/fT5ImUimoW8

