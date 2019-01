Burning Witches freuen sich, bekanntzugeben, dass ihr hochgelobtes Debütalbum Burning Witches ab sofort via Nuclear Blast als Re-release erhältlich ist. Zusätzlich packen die Schweizer Hexen ihre Live-EP Burning Alive als Bonus noch dazu.

„Gemeinsam zeigen beide Veröffentlichungen in über einer Stunde, wie Heavy Metal anno 2019 funktioniert: Frei von Klischees, authentisch und frisch, stählend und konsequent, durchsetzungsstark und kraftvoll. BURNING WITCHES – the next big thing?“ (Powermetal.de)

Burning Witches/Burning Alive ist auf schwarzen und farbigem Vinyl als 2LP im Gatefold inkl. CD erhältlich und kann hier bestellt werden: http://nblast.de/BWBurningAlive

Hier könnt Ihr Hexenhammer bestellen: http://nblast.de/BWHexenhammer

—–

Burning Witches live:

The Tour Of The Living Dead

w/ Grave Digger

Präsentiert von Rock Hard (D)

18.01. D Glauchau – Alte Spinnerei

19.01. D Neuruppin – Kulturhaus

20.01. NL Rotterdam – Baroeg

22.01. D Hamburg – Martkhalle

23.01. D Berlin – Lido

24.01. D Bamberg – Live-Club

25.01. D Regensburg-Obertraubling – Airport-Eventhall

26.01. D Memmingen – Kaminwerk

27.01. D Ludwigsburg – Rockfabrik

28.01. F Paris – Petit Bain

29.01. UK London – Camden Underworld

30.01. B Vosselaar – Biebob

31.01. F Lyon – CCO Villeurbanne

01.02. E Bilbao – Santana 27

02.02. E Madrid – Sala Mon Live

03.02. E Barcelona – Razzmatazz 2

