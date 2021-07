Beartooth: kündigen ihr Graphic Novel „The Journey Below“ an

Die Geschichte des Albums entstand in Zusammenarbeit mit Schreiber Tony Lee und ist ab jetzt exklusiv über Z2 Comics vorbestellbar (hier).

„Erzählt vom #1 New York Times-Bestsellerautor Tony Lee mit den Mitgliedern von Beartooth, ist The Journey Below eine kraftvolle Geschichte, die uns an die lebenswichtige Kraft erinnert, die in jedem Akkord und Beat eines Songs steckt.“

Die Bundles werden in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sein. Es wird eine Standard-Edition mit Softcover sowie eine Standrad-Hardcover Edition geben. Für die Die-Hard Fans kommt zudem ein Deluxe- sowie ein Super-Deluxe-Bundle, das exklusive Drucke, eine limitierte Vinyl-Variante mit Autogrammen der Band und eine Gedenkmünze enthalten. Die voraussichtliche Veröffentlichung ist im Herbst 2021.

Beartooth aus Columbus, Ohio, haben am 25.06.2021 ihr viertes Studioalbum Below über Red Bull Records veröffentlicht.