Beast In Black: kündigen Firewind als Special Guest für die Europatour an

Nach vielen verschobenen Tourneen und der Hoffnung auf bessere Zeiten haben Beast In Black im Juni endlich eine große Headliner-Europatour angekündigt, um ihr aktuelles Album Dark Connection vorzustellen!

Am 29. September gab das Beast-Lager einen ganz besonderen Gast für die anstehende Tournee bekannt. Sie werden mit den griechischen Power Metal-Legenden Firewind auf Tour gehen!

Statement von Beast In Black:

„Wir fühlen uns geehrt, mit Firewind eine so legendäre Band auf dieser langen Tour dabei zu haben – nicht zu vergessen die Tatsache, dass sie Griechen sind, genau wie unser Sänger Yannis! Wir werden zusammen 44 Shows in ganz Europa spielen und dabei Städte und Länder besuchen, in denen wir noch nie zuvor gespielt haben. Das wird ein höllisches Abenteuer werden!“

Beast In Black

Dark Connection Tour 2023

Special Guest: Firewind

27.01.23 PT-Lisbon, LAV Lisboa ao Vivo

29.01.23 ES-Madrid, Mon

30.01.23 ES-Murcia, Garaje

31.01.23 ES-Barcelona, Salamandra

02.02.23 ES-Bilbao, Stage Live

04.02.23 FR-Lyon, CCO

05.02.23 FR-Paris, Cigale

06.02.23 FR-Strasbourg, La Laiterie

07.02.23 FR-Grenoble, L´Ilyade

08.02.23 IT-Milan, Live Club

10.02.23 CH-Pratteln, Z7

11.02.23 DE-Munich, Tonhalle

13.02.23 AT-Vienna, Arena

14.02.23 DE-Stuttgart, LKA Longhorn

15.02.23 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

16.02.23 NL-Haarlem, Patronaat

18.02.23 BE-Liège, Reflektor

19.02.23 BE-Antwerp, Trix

20.02.23 UK-London, Islington Assembly Hall

21.02.23 UK-Birmingham, O2 Institute 2

22.02.23 UK-Bristol, The Fleece

23.02.23 UK-Manchester, Rebellion

24.02.23 UK-Glasgow, Cathouse

25.02.23 IE-Dublin, Whelans

28.02.23 DE-Frankfurt, Batschkapp

01.03.23 DE-Hannover, Capitol

02.03.23 DK-Copenhagen, Amager Bio

03.03.23 DE-Hamburg, Gruenspan

04.03.23 SE-Malmö, KB

05.03.23 SE-Stockholm, Fryshuset Klubben

06.03.23 NO-Oslo, Vulkan Arena

07.03.23 SE-Gothenburg, Trädgårn

09.03.23 DE-Berlin, Huxleys

10.03.23 DE-Leipzig, Felsenkeller

11.03.23 CZ-Zlin, Masters of Rock Café

12.03.23 HU-Budapest, Barba Negra

14.03.23 PL-Krakow, Studio

15.03.23 PL-Warsaw, Progresja

16.03.23 SK-Bratislava, Majestic Music Club

18.03.23 RO-Cluj-Napoca, Form Space

19.03.23 RO-Bucarest, Quantic Club

20.03.23 BG-Sofia, Hristo Botev Hall

21.03.23 GR-Thessaloniki, Principal Club Theater (ohne Firewind )

22.03.23 GR-Athens, Gagarin 205 (ohne Firewind )

Ticket Links:

Germany: https://www.eventim.de/artist/beast-in-black/

https://www.contrapromotion.com/kuenstler-innen/beast-in-black/

All shows: https://www.contrapromotion.com/en/artists/beast-in-black/

Beast In Black online:

www.beastinblack.com

www.facebook.de/beastinblackofficial

www.instagram.com/bib_band