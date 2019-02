Bald ist das Warten endlich vorbei, denn From Hell With Love, das Zweitwerk der aufstrebenden Metaller Beast In Black, wird diesen Freitag via Nuclear Blast Records in die Läden kommen. Um den Fans noch einen weiteren Vorgeschmack auf die neue Platte zu geben, hat die Truppe heute den dritten und damit letzten Teil der begleitenden Track-By-Track-Serie online gestellt. Begebt euch auf YouTube, um mehr über True Believer, This Is War, Heart Of Steel und zu guter Letzt No Surrender zu erfahren.

ICYMI:

Teil I: https://www.youtube.com/watch?v=nbZtQRMpzy8

Teil II: https://www.youtube.com/watch?v=BCfYOGbfUP8

From Hell With Love kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden:

http://www.beastinblack.com/fhwl.html

– DIGI + PATCH (nur Mailorder!)

– DIGI

– 2LP (schwarz)

– DIGITAL

Bestellt das Album digital vor, um Die By The Blade und Sweet True Lies sofort zu erhalten (nur via amazon oder iTunes)!

Sichert es euch schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/BeastInBlackFHWLPreSav

Hört euch die Tracks in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Mehr zu From Hell With Love:

Sweet True Lies OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4waVZXKE0GU

Die By The Blade OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=w3bWR_aLlas

Trailer #1 – Die Entstehung von From Hell With Love: https://www.youtube.com/watch?v=09mVx41jPrg

Trailer #2 – Die Inspiration für From Hell With Love: https://www.youtube.com/watch?v=glJBcLOpDXo

Trailer #3 – Albumtitel und Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=o5pomGMQMqQ

From Hell With Love – Tracklist:

01. Cry Out For A Hero

02. From Hell With Love

03. Sweet True Lies

04. Repentless

05. Die By The Blade

06. Oceandeep

07. Unlimited Sin

08. True Believer

09. This Is War

10. Heart Of Steel

11. No Surrender

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

12. Killed By Death (MOTÖRHEAD-Cover)

13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER-Cover)

Das Album wurde erneut in Antons Sound Quest Studio aufgenommen und getreu dem Motto „Never change a winning team!“ hat Roman Ismailov die Artworkgestaltung übernommen. Kein Unbekannter, wenn es um Alben mit Kabanens Beteiligung geht, hat er doch neben Berserker auch schon an Battle Beasts Debütalbum Steel (2012) mitgearbeitet. Musikalisch bietet From Hell With Love alles, was die Fans in erster Linie an Antons Alben lieben: Einige nach vorne preschende Tracks wie Cry Out For A Hero oder Repentless, hymnische Songs wie Unlimited Sin und This Is War und die Spezialität der Band – Midtempo-Kracher, wie sie nur Beast In Black abliefern können (auf dem neuen Silberling in Form von Sweet True Lies, der Leadsingle der neuen Platte, oder dem Titeltrack). Vor allem eines haben die Stücke gemeinsam: Sie wickeln den Hörer mit ihren unwiderstehlichen Melodien um den Finger, setzen sich sofort in dessen Kopf fest und wollen diesen auch nicht mehr so schnell verlassen.

From Hell With Love Tour 2019

20.02. FIN Turku – Apollo

21.02. FIN Jyväskylä – Lutakko *AUSVERKAUFT*

22.02. FIN Tampere – Pakkahuone (w/ SHIRAZ LANE) *AUSVERKAUFT*

23.02. FIN Helsinki – The Circus (w/ SHIRAZ LANE) *AUSVERKAUFT*

w/ Turmion Kätilöt

Präsentiert von

Metal Hammer (D), Rock It! (D), piranha (D), musix (D), powermetal.de (D)

27.02. D Hamburg – Markthalle

28.02. D Bochum – Zeche *AUSVERKAUFT*

01.03. NL Amsterdam – Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar – Biebob

03.03. F Paris – La Maroquinerie *AUSVERKAUFT*

04.03. D Frankfurt – Batschkapp

05.03. D Saarbrücken – Garage

06.03. CH Pratteln – Z7

07.03. D Nürnberg – Hirsch

08.03. D München – Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart – Im Wizemann *AUSVERKAUFT*

10.03. D Leipzig – Hellraiser

11.03. D Berlin – Columbia Theater

29.03. S Stockholm – Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg – Sticky Fingers

Tickets für die Deutschland-Termine.

05.04. FIN Laukaa – Laukaanhovi

06.04. FIN Nivala – Tuiskula

10.04. FIN Kuopio – Henry’s Pub

11.04. FIN Kajaani – Rock House Kulma *AUSVERKAUFT*

12.04. FIN Kempele – ZRock

13.04. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo (w/ SHIRAZ LANE)

17.04. FIN Kouvola – House of Rock Bar

18.04. FIN Joensuu – Kerubi *AUSVERKAUFT*

19.04. FIN Hämeenlinna – Aulanko Areena

20.04. FIN Lahti – Finlandia-klubi

21.04. FIN Helsinki – Tavastia-klubi

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

08.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

22.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting *NEU*

11. – 13.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

26. – 27.07. FIN Oulu – Qstock

02. – 04.08. FIN Pori – Porispere

14. – 17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Weitere Termine werden in Kürze bekanntgegeben…!

Beast In Black sind:

Yannis Papadopoulos – Gesang

Mate Molnar – Bass

Atte Palokangas – Schlagzeug

Kasperi Heikkinen – Gitarre

Anton Kabanen – Gitarre, Gesang

Weitere Infos:

http://www.beastinblack.com/

https://www.facebook.de/beastinblackofficial/

http://twitter.com/bib_band

http://instagram.com/bib_band

https://www.youtube.com/beastinblack

http://www.nuclearblast.de/beastinblack

