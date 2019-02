Es dauert lediglich noch neun Tage, bis am 08. Februar das mit Spannung erwartete neue Album »From Hell With Love« der aufstrebenden Metaller BEAST IN BLACK via Nuclear Blast Records erscheint. Nun hat die Band Teil 2 einer begleitenden Track-By-Track-Serie online gestellt, in dem es mehr über die Songs ‚Die By The Blade‘, ‚Oceandeep‘ und ‚Unlimited Sin‘ zu erfahren gibt:

