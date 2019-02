Foreigner: konzertfilm „Live At The Rainbow ’78“ erscheint am 15. März

Seit gut 40 Jahren rund um den Globus gefeiert, kündigen Foreigner und Eagle Vision ein ganz besonderes Konzert-Highlight an: „Foreigner Live At The Rainbow“. Der restaurierte und neu abgemischte Konzertmitschnitt erscheint am 15. März nicht nur als DVD und Blu-ray, sondern auch in erweiterten Audio/Video-Konfigurationen (DVD + CD bzw. Blu-ray + CD). Der Konzert-Klassiker von Foreigner kann ab sofort vorbestellt werden.

Nachdem sich das Debütalbum von Foreigner ein Jahr lang in den Top-20 der US-Charts gehalten hatte (5x US-Platin!), kehrte die damals sechsköpfige Band am 27. April 1978 nach England zurück, um in der Heimat von Bandgründer Mick Jones ein gefeiertes Konzert im Londoner Rainbow Theatre zu spielen. Nach dem Eröffnungssong „Long, Long Way From Home“ kamen die Fans in den Genuss einer umwerfenden Show, denn Jones & Co. spielten an diesem Abend neben ihren frühesten Hits wie „Feels Like The First Time“ und „Cold As Ice“ auch erste Vorboten des zweiten Albums „Double Vision“ (neben dem Titelsong auch das Stück „Hot Blooded“), das erst einige Monate später erschien.

Auf der Bühne im legendären Rainbow Theatre war damals jenes Line-up zu sehen, dass die meisten ihrer Fans wohl als „die klassische Besetzung“ bezeichnen: Neben Mick Jones (Leadgitarre, Keyboards, Hintergrundgesang) standen auch Lou Gramm (Gesang, Percussion), Ian McDonald (Gitarre, Keyboards, Saxofon, Flöte, Hintergrundgesang), Al Greenwood (Keyboards, Synthesizer), Ed Gagliardi (Bass, Hintergrundgesang) und Dennis Elliott (Schlagzeug, Hintergrundgesang) an jenem Abend auf der Bühne. Was die Fans am besagten Aprilabend in London live erleben konnten, war tatsächlich die Essenz dieser Ausnahmeband, die seither zu einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Rockgruppen aller Zeiten avancieren sollte. Pünktlich zum 40. Jahrestag des Londoner Konzerts erscheint der Mitschnitt dieses unvergessenen Auftritts nun erstmals in überarbeiteter Form – restauriert, neu abgemischt und neu gemastert – als DVD oder Blu-ray.

„1978 war ein absolut magisches Jahr für uns“, erinnert sich Gründer Mick Jones. „Nach England zurückzukehren, um dort ein Konzert im legendären Rainbow zu spielen – für mich ging damit ein Traum in Erfüllung. Das Publikum war der Wahnsinn. Besser hätte das Konzert für uns damals echt nicht laufen können.“

Als eine der erfolgreichsten und beständigsten Rockbands aller Zeiten haben Foreigner weltweit in den letzten vier Jahrzehnten über 80 Millionen Alben verkauft. Allein die digitalen Verkäufe von Singles wie „I Want To Know What Love Is“ und „Juke Box Hero“ bescherten ihnen zuletzt mehrfach Platin; und auch die Zahl ihrer YouTube-Views liegt inzwischen bei rund 500 Millionen. Wie angesagt sie auch in Deutschland nach wie vor sind, untermauerte der sensationelle Erfolg ihres letzten Live-Albums „Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“, das im Frühjahr 2018 die deutschen Top-10 eroberte. Unter dem Titel „Jukebox Hero, The Musical“ wird es demnächst auch ein musikalisches Bühnenstück über Foreigner geben, das vom erfolgreichen Autoren-Duo Dick Clement und Ian La Frenais geschrieben wurde (wobei auch Mick Jones und die Manager der Band an der Umsetzung beteiligt waren); die Weltpremiere findet im Februar in Toronto statt. Da ihre vielen Hits aus den letzten vier Jahrzehnten der Band nach wie vor stetig neue Fans bescheren, tourte die anglo-amerikanische Classic-Rock-Institution erst letztes Jahr um die Welt und trat anlässlich ihres 40. Jubiläums in den größten Stadien und Amphitheatern auf. Auch im Sommer 2019 werden Foreigner für ausgewählte Shows nach Deutschland zurückkehren.

