Foreigner: 2020 Sommerkonzerte aufgrund von Corona-Pandemie verschoben

In Folge der Corona-Pandemie und damit verbundenen behördlichen Verbote von Großveranstaltungen bis 31. August 2020, müssen Foreigner mit großem Bedauern alle für Juni 2020 geplanten Auftritte in Deutschland verschieben.

Im neuen Tour-Zeitraum, der für Juni 2021 terminiert wurde, können alle für 2020 geplanten Deutschlandkonzerte wie folgt nachgeholt werden: im Rahmen der Munich Rock Night am 5. Juni 2021 in München (Olympiahalle), am 6. Juni 2021 in Hamburg beim Stadtpark Open Air, am 11. Juni 2021 in Halle (Saale) auf der Peißnitzinsel, und am 12. Juni 2021 in Stuttgart auf der Spardawelt Freilichtbühne Killesberg. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

„Wir haben uns sehr darauf gefreut, Euch den ganzen Sommer über zu sehen. Wir sind dankbar, dass so viele Tickets gekauft haben und wir haben uns genauso auf die Tour gefreut wie ihr. Wir werden das gemeinsam durchstehen und können es kaum abwarten, euch alle bei unseren Shows im Juni 2021 wiederzusehen.“ – Mick Jones

Special Guest in Hamburg, Halle (Saale) und Stuttgart ist die Allstar-Rock-Band The Dead Daisies.

Mit 10 Multi-Platin-Alben, 16 US-Top 30-Hits und einem beeindruckenden Hit-Katalog, sind Foreigner eine der erfolgreichsten Rock-Formationen aller Zeiten, die über 80 Millionen Tonträger verkauft hat und nach wie vor ausverkaufte Tourneen spielt.

Verantwortlich für einige der beständigsten Rock ’n‘ Roll-Hymnen wie Juke Box Hero, Cold As Ice, Hot Blooded, Waiting For A Girl Like You, Feels Like The First Time, Urgent, Head Games, Say You Will, Dirty White Boy, Long, Long Way From Home und dem weltweiten #1 Hit I Want To Know What Love Is, rocken Foreigner seit mehr als 40 Jahren jegliche Charts mit massivem Airplay und anhaltendem Erfolg in den Billboard Top 200-Album-Charts.