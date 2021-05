Foreigner: 2021-Konzerte in Juni 2022 verschoben

Auch die US-Rock Band Foreigner ist von der andauernden Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie betroffen und verschiebt um ein weiteres Mal alle für Sommer 2021 geplanten Konzerte in Deutschland um ein Jahr in den Juni 2022. Im neuen Tour-Zeitraum können alle ursprünglich geplanten Termine der legendären Band um Gründungsmitglied Mick Jones nachgeholt werden.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.

Mit 10 Multi-Platin-Alben, 16 US-Top 30-Hits und einem beeindruckenden Hit-Katalog, sind Foreigner eine der erfolgreichsten Rock-Formationen aller Zeiten, die über 80 Millionen Tonträger verkauft hat und nach wie vor ausverkaufte Tourneen spielt.

Verantwortlich für einige der beständigsten Rock’n’Roll-Hymnen wie Juke Box Hero, Cold As Ice, Hot Blooded, Waiting For A Girl Like You, Feels Like The First Time, Urgent, Head Games, Say You Will, Dirty White Boy, Long, Long Way From Home und dem weltweiten #1 Hit I Want To Know What Love Is, rocken Foreigner seit mehr als 40 Jahren jegliche Charts mit massivem Airplay und anhaltendem Erfolg in den Billboard Top 200-Album-Charts.

Foreigner Live 2022

Fr. – 03.06.2022 Hamburg – Stadtpark Freilichtbühne

Verlegt vom 06.06.21; urspr. 23.06.20.

Verlegt vom 12.06.21; urspr. 13.06.20.

Verlegt vom 21.06.21.

Verlegt vom 08.06.21.

Verlegt vom 11.06.21; urspr. 14.06.20.

Verlegt vom 05.06.21; urspr. 21.06.20.

Verlegt vom 20.06.21.

Tickets behalten Gültigkeit.