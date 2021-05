Bernhard Weiss – Rock Chansons

Artist: Bernhard Weiss

Herkunft: Dortmund, Deutschland

Album: Rock Chansons

Spiellänge: 40:42 Minuten

Genre: Rock/Pop, Rock, Hard Rock

Release: 07.05.2021

Label: Phonotraxx Publishing

Link: https://www.facebook.com/bernhardweiss01

Bandmitglieder:

Gesang und Klavier – Bernhard Weiss

Tracklist:

Always A Light Will The World Trust In Me Try To Find Your Way Starlight All For Love Eyes In The Night Crying For You Here I Am Survive Every Day Last Words

Axxis-Frontmann Bernhard Weiss hat den Lockdown der letzten Monate genutzt, um seine Fähigkeiten am Klavier für euch festzuhalten. Als Solokünstler hat er Rock Chansons aufgenommen und auf über 40 Minuten seinen Gesang mit feinen Tastenklängen kombiniert. Was für ihn zunächst nur als gedankliche Spielerei begann, ist nun also am 07.05.2021 über Soulfood Music veröffentlicht worden und wartet auf eure Ohren. Das wohl ungewöhnlichste Album seiner Laufbahn, welches aber ganz neue Möglichkeiten der Entfaltung bereithält. Zehn Nummern kuscheln in der Trackliste um ihren Platz und lassen viel Wärme zu. Ein Platz auf einem Kuschelrock-Sampler wäre keine utopische Möglichkeit, um die Musik weiter auch in anderen Gefilden bekanntzumachen.

Gute Laune an. Always A Light bringt, wie es der Titel bereits unterstreicht, Licht in euren trüben Alltag. Neben Hoffnung und Freude versprüht Bernhard die Lust an seinen Tracks, die überhaupt nicht aufgesetzt rüberkommt. Kraftvoll, gefühlvoll und vielleicht für uns Headbanger einen Schritt zu weit am Pop Rock, lösen die befreienden Melodien Jubelstürme aus. Gesanglich haut der in Dortmund geborene Sänger ordentlich einen raus. Klar, bei Axxis lieben ihn seine Fans, die aber auch unbedingt diesem Solosprung in andere Fahrwassern eine Chance geben sollten. Ganz offen gesprochen: Ich war doch etwas skeptisch, als es hieß, dass er am Klavier ein Album auf eigene Faust plant. Gut, mit fast 60 Jahren kann man auch mal Musik für spätere Tage kreieren. Mit Rock Chansons kann Bernhard überall auftreten. Jeder Mensch mit Interesse an ehrlicher, handgemachter Musik kommt auf seine Kosten. Die Gedanken kreisen vom Kindergarten bis zum Seniorenheim – ich denke, er würde allen gerade heute ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Wer jetzt denkt, was ist aus dem Rocker Herrn Weiss geworden, dem kann man sagen, er ist ein weltoffener Musiker, der weiß, dass die Liebe zur Musik keine Grenzen kennt. Try To Find Your Way oder Here I Am vervollständigen wie kleine Mosaike das Puzzle, welches ganz klar auf dem Song Always A Light basiert, mein persönliches Aushängeschild des Silberlings!