Belphegor: kündigen Europa-Tour 2022 mit I Am Morbid an

Belphegor verkünden voller Stolz neue Tourdaten zusammen mit I Am Morbid. Die europäischen Death Metal-Veteranen werden im kommenden März und April ihren extremen Metal-Sound in ganz Europa verbreiten. Als Special Guest für die Tour angekündigt, werden Belphegor ihre Dämonen entfesseln und die Fans mit ihrer brutalen Musik einheizen.

Belphegor Frontmann Helmuth kommentiert:

„Seid gegrüßt! Wir freuen uns, die Orte bekannt zu geben, die wir bei dieser Tour angreifen werden. Wo werdet ihr diesem Raubzug beiwohnen?“

Die Tour beginnt am 24. März in Berlin im Orwo Haus.

24.03. DE Berlin – Orwo Haus

25.03. DK Roskilde – Gimle

26.03. DK Aalborg – Streetfood

27.03. DE Bochum – Matrix

29.03. CZ Prague – Futurum

30.03. PL Poznan – Klub u Bazyla

31.03. PL Gdansk – B90

01.04. PL Katowice – P23

02.04. CZ Ostrawa – Barrack Club

03.04. SK Bratislava – MCC Majestic

05.04. BE Brussels – Botanique

06.04. NL Metropool – Hengelo

07.04. UK London – Underworld

08.04. UK Cardiff – Fuel

09.04. UK Manchester – Rebellion

10.04. NL Rotterdam – Baroeg

12.04. FR Nantes – Le Warehouse

13.04. FR Paris – L’Empreinte

14.04. FR Metz – Le Geulard

15.04. CH Aaburg – Musigburg

16.04. DE Munich – Dark Easter Metal Meeting

17.04. DE Leipzig – Hellraiser

18.04. DE Kassel – Goldgrube

19.04. DE Weinheim – Café Central

20.04. IT Milan – Slaughter Club

21.04. IT Rome – Orion

22.04. IT Venice – Revolver

Belphegor’s neustes Musikvideo Blackest Sabbath 1997 wurde im Dezember 2021 veröffentlicht. Hier geht’s zum Musikvideo:

Mehr Infos:

www.belphegor.at

www.facebook.com/belphegor/