Deserted Fear: präsentieren neue Single und Video für „Follow The Light That Blind“

Die deutschen Melodic-Death-Metaller Deserted Fear veröffentlichten gestern eine neue Single mit Video zu Follow The Light That Blinds. Dieser Song stammt von ihrem kommenden Album Doomsday, welches am 4. März 2022 via Century Media Records veröffentlicht wird.

Das Videomaterial zu Follow The Light That Blinds wurde von Marius Milinski gedreht und von Mirko Witzki, https://www.witzki.vision bearbeitet und geschnitten.

Deserted Fear kommentieren:

„In Follow The Light That Blinds geht es darum, die Last seiner Vergangenheit abzuwerfen und dass sie nicht die Zukunft bestimmen muss, sowie seinen Horizont zu erweitern und neue Herausforderungen anzunehmen! Musikalisch wird die Nummer von Melodien und einer Energie getragen, die es so noch nicht in einem Deserted Fear Song gab und einem Main Riff, was für immer in den Köpfen bleiben wird, also Vorsicht! In diesem Sinne, Feuer frei und follow the light that blinds!“

Zusammen mit dem Albumstart von Doomsday im März 2022 werden Deserted Fear eine Reihe exklusiver Releaseshows in Deutschland spielen. Checkt die folgenden Konzertdaten und sichert euch eure Tickets!

Deserted Fear – Doomsday Album Releasetour:

04.03.2022 Cottbus (Germany) – Gladhouse + Nyktophobia

05.03.2022 Jena (Germany) – F-Haus + Nyktophobia

06.03.2022 Essen (Germany) – Turock + Nyktophobia

10.03.2022 Nürnberg (Germany) – Z-Bau + Hailstone

11.03.2022 Göttingen (Germany) – Exil + Hailstone

12.03.2022 Wiesbaden (Germany) – Schlachthof + Hailstone

13.03.2022 Köln (Germany) – Volta + Hailstone

19.03.2022 Aalen (Germany) – Rock It

Zusätzlich wurden Deserted Fear als Special Guest für einige ausgewählte Shows der European Double Headlining Tour von Dark Tranquillity und Ensiferum im April 2022 angekündigt. Die Tourdates findet ihr hier:

Dark Tranquillity, Ensiferum, Deserted Fear, Vinnegar Hill:

14.04.2022 Leipzig (Germany) – Hellraiser

15.04.2022 Berlin (Germany) – ORWOhaus

16.04.2022 Prague (Czech Republic) – Meet Factory

17.04.2022 Budapest (Hungary) – Barba Negra

18.04.2022 München (Germany) – Backstage Werk

19.04.2022 Salzburg (Austria) – Rockhouse

20.04.2022 Wien (Austria) – SIMM City

