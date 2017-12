Seit dem 24.11. kann man BETONTODs neue Blu-ray/2-CD »1000x Live« in den Regalen dieser Welt finden, welche das fulminante Jubiläumskonzert ihrer 1.000 Show in der „Mitsubishi Electric Hall“ in Düsseldorf am 17.12.2016 zeigt, als die Band zum Jahresabschluss ihr bis dato größtes Konzert gab! Mit über 3.500 Gästen feierten BETONTOD somit gebührend das vergangene Vierteljahrhundert in der Musikszene – doch ihre Geschichte ist noch lange nicht zu Ende geschrieben und so kündigen sie heute voller Stolz ihre nächste Tour durch Deutschland für 2018 an! Alle Termine gibt es weiter unten.

Warum diese Tour den Titel „Trinkhallen Tour“ trägt, erklärt Frontmann Frank Vohwinkel:

„Die Trinkhalle gilt als „Place to be“ im Ruhrpott, der Ort an dem sich alle Schichten treffen. Es ist egal wo Du herkommst, egal wer Du bist. Hier findet alles zusammen. Für uns ein Grund unsere Tour ‚TRINKHALLEN TOUR 2018‘ zu nennen! BETONTOD steht genauso für ein buntes Miteinander und wir sind bereit mit dann neuem Album und viel Energie die immer größer werdenden Hallen abzureißen!“

Außerdem startet schon heute der Ticketvorverkauf, exklusiv nur bei eventim! Hier entlang!

Dies sind alle Termine der „Trinkhallen Tour 2018“:

05.10. D Berlin – Huxleys Neue Welt

06.10. D Köln – Kantine

12.10. D Geiselwind – Music Hall

13.10. D München – Tonhalle

19.10. D Hamburg – Mehr! Theater

20.10. D Frankfurt – Batschkapp

26.10. D Pratteln – Z7

27.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

02.11. D Dortmund – Westfalenhalle 3A

03.11. D Leipzig – Täubchenthal

Außerdem könnt ihr BETONTOD nächstes Jahr auch auf folgenden Sommerfestivals sehen:

06.04. A Tröpolach – Full Metal Mountain

30.06. D Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. D Eschwege – Open Flair Festival

17.08. D Georgsmarienhütte – Hütte Rockt Festival

30.08. – 01.09. D Niedergörsdorf – Spirit Festival

Das Livepaket »1000x Live«, das als Bonusdisc außerdem alle Videos zum aktuellen Studioalbum »Revolution« enthält, kann hier bestellt werden: http://geni.us/BETONTOD1000xLive

Mehr zu »1000x Live«:

‚Viva Punk‘ Liveclip: https://youtu.be/M3zwNDxfVPQ

‚Küss mich‘ Liveclip: https://youtu.be/9ThoudexgAw

‚Keine Popsongs‘ Liveclip: https://youtu.be/9rvByPSuaOY

‚Kinder Des Zorns‘ Liveclip: https://youtu.be/89imGjU98gU

‚Traum von Freiheit‘: https://youtu.be/Oo1qx0hys_w

—

BETONTOD sind:

Oliver Meister – Gesang

Frank Vohwinkel – Gitarre

Mario Schmelz – Gitarre

Adam Dera – Bass

Maik Feldmann – Schlagzeug

http://www.facebook.com/antirockstars | http://www.betontod.de/ | www.arising-empire.com

Kommentare

Kommentare