BETONTOD – dieser Bandname, an dem man nicht vorbei kommt, ob man will oder nicht. Diese Band mischt nun schon seit einem Vierteljahrhundert die Musikszene auf und gab am 17.12.2016 als Jahresabschluss ihr größtes und auch 1.000 Konzert in der „Mitsubishi Electric Hall“ in Düsseldorf! Über 3.500 Gäste waren beim 1.000 Konzert und es wurde wirklich das bis dahin größte Konzert in der Bandgeschichte – und diese ist aber definitiv noch nicht zu Ende geschrieben!

Nun haben BETONTOD kürzlich angekündigt, ihr fulminantes Jubiläumskonzert konserviert zu haben und am 17. November auf Blu-ray/2-CD unter dem Titel »1000x Live« zu veröffentlichen! Als Bonus enthält die Disc alle vier Videos zur aktuellen CD »Revolution«.

Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, gibt es heute eine neue digitale Single-Auskopplung zum Song ‚Kinder Des Zorns‘! Passend dazu kann auch der offizielle Liveclip des Tracks ab heute auf YouTube angeschaut werden.

Hier geht’s zum Video:

Hier gibt’s die Single digital zu erwerben: https://Betontod.lnk.to/KinderDesZorns

Listen in NB Novelties playlist:

http://sptfy.com/2zZF

Frank Vohwinkel kommentiert den Track: „Ein Song, der auch nach über 11 Jahren kein bisschen an Aktualität verloren hat. Es geht immer noch um Unten gegen Oben und um Rechts gegen Links. Mit diesem Song sagen wir: ‚Ball deine Faust, aber gebrauche das Ding zwischen Deinen Ohren!'“

—

Außerdem veröffentlichten sie bereits den offiziellen Liveclip zur ersten Single ‚Keine Popsongs‘!

Schaut das Video hier:

Die Single könnt ihr hier digital erwerben: https://Betontod.lnk.to/KeinePopsongs

Der Vorverkauf (physisch wie auch digital) zu »1000x Live« hat ebenfalls bereits gestartet!

Checkt diesen Link: http://geni.us/Betontod1000xLive

Die Tracklist von »1000x Live« lautet wie folgt:

Intro

Keine Popsongs

Flügel aus Stahl

Küss mich

Nacht im Ghetto

Generation X

Alles

Schwarzes Blut

Feuer frei!

Nebel

7 Schuss

Mein letzter Tag

Freiheit in Ketten

Kinder des Zorns

Dagegenstehen

Ihr könnt mich!

Halt mich

Traum von Freiheit

Glück auf

Ich nehme dich mit

Freunde

Viva Punk!

Im Himmel

Wer sich in der aufregenden Zeit um 1990 herum zum Ziel setzt, eine Band zu gründen, hat nicht nur Vorteile. Auch wenn es fast 20 Jahre dauert, bis BETONTOD aus ihrer Leidenschaft eine Profession gemacht haben – das Ergebnis spricht für sich: Wer in Eigenregie über 1000 Konzerte organisiert, 7 Studio- und 3 Live-Alben veröffentlicht hat (ihr Album »Revolution« landete auf Platz #3 in den offiziellen deutschen Charts!) sowie als Punkbank zweimal auf dem größten Metal-Festival der Welt in Wacken gespielt hat, der macht viel richtig.

„Der Mainstream wird uns niemals mögen weil wir anders sind. Anders als dieser Einheitsbrei, den sie täglich servieren. Nicht Aalglatt, mit Ecken und Kanten… und das ist auch gut so!“ Was Texter und Komponist Frank Vohwinkel mit diesem kurzen Statement sagt, ist die Essenz aus mittlerweile einem Vierteljahrhundert Realität, in der sich die Band befindet und mittlerweile auch wohl fühlt. Niemals im Radio stattzufinden, niemals diese mediale Unterstützung durch TV-Auftritte zu bekommen und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen das Gefühl zu haben alles richtig gemacht zu haben, das ist es was diese Band ausmacht!

Tourdaten:

w/ DÜSENTRIEB

17.11. CH Solothurn – Kofmehl

18.11. D Kaiserslautern – Kammgarn

w/ RADIO HAVANNA

24.11. D Erfurt – Stadtgarten

25.11. D Magdeburg – Factory

w/ GASMAC GILMORE

01.12. D Memmingen – Kaminwerk

02.12. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

w/ TURBOBIER

08.12. D Bremen – Tivoli

09.12. D Kiel – Max Theater

23.12. D Dusseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Ticket’s sind hier erhältlich: http://geni.us/RevolutionTickets

BETONTOD sind:

Oliver Meister – Gesang

Frank Vohwinkel – Gitarre

Mario Schmelz – Gitarre

Adam Dera – Bass

Maik Feldmann – Schlagzeug

Kommentare

Kommentare