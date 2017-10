Knapp zwei Monate ist es schon wieder her, dass die schweizer Folk Metal-Superstars ELUVEITIE ihr neues Meisterwerk »Evocation II – Pantheon« via Nuclear Blast veröffentlicht haben. Das Akustikalbum, welches an seinen Vorgänger »Evocation I« (2009) anknüpft, schaffte rund um den Globus den Sprung in die Albumcharts und katapultierte ELUVEITIE sofort auf Platz #2 in den schweizer Charts! Weitere tolle Chartergebnisse findet Ihr weiter unten.

Heute veröffentlicht die Band nun eine neue digitale Single mit dem Namen ‚Rebirth‘. Der Song soll schon jetzt einen ersten Eindruck vom kommenden Album liefern.

Holt Euch die Single direkt hier: http://nblast.de/EluveitieDigital

Hört den Track in der NB Novelties Playlist: http://sptfy.com/2zZF

Das offizielle Video zu ‚Rebirth‘, das von Wolfgang Wolman und Oliver Sommer (AVA Studios) produziert wurde, gibt es hier zu sehen:

Chrigel kommentiert:

„Nach einer langen Zeit, in der wir aufgrund unseres mit Spannung erwarteten zweiten Akustikalbums »Evocation II – Pantheon« viele Akustik-Sessions gespielt haben, freuen wir uns nun umso mehr darauf, endlich das nächste Kapitel unserer Metal-Karriere einzuschlagen! Schon seit einiger Zeit sammeln wir Ideen und ja, wir haben angefangen, an unserem nächsten Album zu arbeiten!

Es wird noch eine Weile dauern, bis wir die Studios wieder betreten werden, da wir zuerst unseren fantastischen Tourzyklus der ‚EVOCATION II‘-Tour beenden wollen und werden.

Aber um Euch [und uns ;-)] die Wartezeit bis dahin zu versüßen, haben wir uns kürzlich wieder in den legendären Newsound Studios versammelt, um bereits eine erste Single unseres kommenden Metal-Albums zu produzieren – begrüßt unser jüngstes Baby: ‚Rebirth‘!

Wir glauben, dass ‚Rebirth‘ ein echtes Folk Metal-Monster geworden ist und sind sehr stolz darauf. Und wir hoffen, dass ihr unsere Meinung teilen werdet! Wie immer ist der Song voll von reiner keltischer Folkmusik und enthält einige Schätze sowie das alte, traditionelle irische Lied ‚Lads of Laois‘. Gleichzeitig liefert ‚Rebirth‘ natürlich auch die volle Ladung puren Metal!

Konzeptionell gesehen, präsentiert der Song eine eher philosophische Herangehensweise an die antike keltische Spiritualität und Mythologie (und so wird auch unser nächstes Album)! Wir benutzen antike mythologische Bilder, um sie aus der Sicht unseres täglichen Lebens zu betrachten (und dabei spielt es keine Rolle, ob wir vor 2000 Jahren oder heute gelebt haben, weil wir glauben, dass sich die tiefe Bedeutung dieser Bilder seitdem nicht geändert hat)! ‚Rebirth‘ beschäftigt sich mit dem alten keltischen Bild des „Kessels der Wiedergeburt“, mit dessen Bedeutung und den dunkelsten Passagen unseres Lebens, durch die wir alle gehen müssen, um wiedergeboren zu werden.“

ELUVEITIE live 2017:

»Maximum Evocation Tour 2017«

w/ AMARANTHE, THE CHARM THE FURY

Präsentiert von:

Metal Hammer, EMP, Orkus, Legacy, musix, metal.de, Nuclear Blast, RTN Touring

27.10. PL Warsaw – Progresja

28.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café *AUSVERKAUFT*

29.10. A Vienna – Simm City

30.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

31.10. SLO Ljubljana – Kino Siska

02.11. F Paris – Cabaret Sauvage

03.11. UK London – Islington Assembly Hall *AUSVERKAUFT*

04.11. NL Eindhoven – Effenaar *AUSVERKAUFT*

05.11. B Antwerp – Trix

06.11. D Frankfurt – Batschkapp

08.11. D Berlin – Kesselhaus

09.11. D Munich – Backstage

10.11. D Leipzig – Hellraiser

11.11. D Weissenhäusser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise*

12.11. D Bochum – Zeche

*ohne TCTF

Tickets für die Deutschland-Shows gibt’s hier: http://nblast.de/TicketsEluveitie

»The Pantheon Tour 2017«

w/ SILENT CIRCUS

Präsentiert von:

Metal Hammer, EMP, Orkus, Legacy, musix, metal.de, Nuclear Blast, RTN Touring

05.12. D Saarbrücken – Garage

06.12. D Bremen – Tivoli

07.12. DK Aarhus – Voxhall

08.12. DK Copenhagen – Pumpehuset

09.12. S Gothenburg – Sticky Fingers

10.12. N Oslo – John Dee

11.12. S Stockholm – Klubben

14.12. FIN Jyväskylä – Lutakko

15.12. FIN Helsinki – Nosturi

16.12. EST Tallinn – Club Tapper

17.12. LV Riga – Melna Piektdiena

18.12. LT Vilnius – Rock River Club

20.12. PL Krakow – Kwadrat

21.12. D Erfurt – HsD

22.12. D Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

Tickets für die Deutschland-Shows gibt’s hier: http://nblast.de/TicketsEluveitie

ELUVEITIE live 2018:

14.02. J Tokyo – Cyclone

15.02. J Tokyo – Duo Music Exchange

16.02. J Nagoya – 3Star Imaike

17.02. J Osaka – Fanji Twice

»Eastern Evocation Tour 2018«

19.02. RUS Vladivostok – San Remo

21.02. RUS Irkutsk – Dikaya Loshad’

22.02. RUS Novosibirsk – Otdyh

23.02. RUS Omsk – Angar

24.02. RUS Ekaterinburg – Teleclub

25.02. RUS Ufa – Music Hall

26.02. RUS Samara – Zvezda

27.02. RUS Yaroslavl – Gorka

28.02. RUS Krasnodar – Arena Hall

01.03. RUS Voronezh – Colosseum

02.03. RUS Moscow – Yotaspace

03.03. RUS St. Petersburg – Aurora

04.03. UA Kiev – Atlas

05.03. UA Chornomorsk – Metropolis

01. – 03.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

—

Chartergebnisse – »Evocation II – Pantheon«:

Schweiz: #2

USA (Heatseekers): #6

USA (Hard Music): #8

Deutschland: #11

UK (Rock): #13

Österreich: #18

Kanada (Hard Charts): #18

UK (Indie): #28

USA (Rock): #34

Belgien (Wallonien): #42

Frankreich (Physisch): #53

Belgien (Flandern): #74

Kanada: #115

Frankreich (Kombiniert): #124

Bestellt Euch hier Euer physisches Exemplar von »Evocation II – Pantheon«:

http://nblast.de/EluveitiePantheonNB

Bestellt Euch das Album hier digital: http://nblast.de/EluveitieDigital

Mehr zu »Evocation II – Pantheon«:

‚Epona‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TkbadvaMuXo

‚Lvgvs‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jMKykGYsmFY

‚Catvrix‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GO8VVJ_j7T0

Die Geschichte hinter ‚Epona‘: https://www.youtube.com/watch?v=BG3ek1c8Gtw

ELUVEITIE sind:

Jonas Wolf | Gitarre

Matteo Sisti | Flöte, Dudelsack, Mandola

Nicole Ansperger | Geige

Alain Ackermann | Schlagzeug

Chrigel Glanzmann | Gesang, Flöte, Mandola, Dudelsack, Bodhran

Fabienne Erni | Gesang, Harfe, Mandola

Kay Brem | Bass

Michalina Malisz | Hurdy Gurdy (Drehleier)

Rafael Salzmann | Gitarre

Kommentare

Kommentare