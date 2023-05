Betontod: veröffentlichen weiteren Track „Neonlicht“ aus ihrem neuen Album

Auf Neonlicht verbeugen sich Betontod nun vor der Zeit, als es mit der NDW und New Wave losging. Wie erinnert sich Frank selbst an diese Periode? „Ich sag mal: zwiespältig“, lacht er. „Als kleine Punker haben wir das natürlich damals gehasst, alles aus der Ecke war irgendwie verpönt. Aber wenn du dir die Songs heute anhörst, hast du schöne Erinnerungen. Und das ist nicht ganz so scheiße, finde ich.”

Ja, die 80er waren eine verrückte Zeit, der kalte Krieg, Miami Vice, Fönfrisuren und gepolsterte Sakkos (gerne auch in pink oder neon-grün), Commodore, Ataris und Bontempi Orgeln gehörten völlig normal zum Alltag, und trotzdem überkommen einem beim Schauen von Serien wie Stranger Things oder den Original- Filmen von damals (Back To The Future oder Die Goonies) doch immer wieder nostalgisch/romantische Erinnerungen, so bestätigt auch Frank: „Dieses Gefühl einer viel zu grellen, lauten und chaotischen Zeit, alles das erste Mal zu erleben, das wollten wir transportieren. Dieses Gefühl lässt uns seitdem nicht mehr los und wir sehen noch immer die grellen Farben, die komischen Klamotten und Frisuren vor uns und wir haben uns mit dieser skurrilen Zeit mittlerweile arrangiert!“

Betontod haben mit Zeig Dich! die Gewissheit, das wahrscheinlich stärkste Album ihrer Karriere veröffentlichen zu dürfen. Was lange währt, war schon immer gut und kann durchaus noch besser werden, und das beweist Zeig Dich! eindrucksvoll. Und vielleicht sind diese Songs jetzt nach dem Hin und Her der Pandemie ein noch wichtigeres Zeichen, als sie es vorher gewesen wären. Auch wenn die Welt vielleicht nicht mehr ganz dieselbe ist wie vorher – es geht immer weiter. Geh` raus, lebe dein Leben und Zeig Dich! ist der perfekte Soundtrack dazu.

Ein Meisterwerk mit dem besten aus Vergangenheit und Gegenwart. Anders gesagt: An diesen Songs, an dieser Wucht, an diesen Melodien müssen andere erst mal vorbeikommen. Egal ob aus Düsseldorf, Berlin, Rostock, Köln oder anderswo. Denn so und nicht anders geht Punkrock mit Haltung, Punk(t)!

Zu ihren Release-Gigs am 28.05. und 29.05. hat sich die Band etwas Besonderes für die Hardcore-Fans ausgedacht, denn es wurde eine Vinyl-Version extra für diesen Abend produziert. Die Show findet in der Location eines Freundes statt, bei dem Betontod auch so ab und zu Gast sind und für die Jungs ist dieser Club in Essen etwas ganz Besonderes, da er mit viel Herz und Leidenschaft betrieben wird. Frank freut sich: „Wir hoffen auf eine knallvolle Hütte und sind gespannt darauf in die Gesichter der ersten Reihen zu schauen, wenn wir unsere neuen Songs präsentieren. Das ist immer etwas ganz Besonderes und weil wir diesen Moment zweimal erleben wollen, haben wir uns für den zweiten Tag etwas Neues ausgedacht. Wir wollen schon immer einmal nur vor den Ladies spielen. Uns war klar, dass es hier zu Diskussionen kommen kann, aber wenn wir darauf Bock haben, dann machen wir das einfach!“ Also Ladies, ran an den Speck bzw. die Tickets!

Das Album erscheint am 26.05.23 und kann hier vorbestellt werden: http://betontodrecords.lnk.to/ZeigDich

Betontod live:

28. Mai 2023 Essen, Don’t Panic

29. Mai 2023 Essen, Don’t Panic

07. Juni 2023 Saarbrücken, E-Werk

08. Juni 2023 Jena, F Haus

09. Juni 2023 Berlin, Columbia Halle

10. Juni 2023 Hannover, Faustwiese

16. Juni 2023 Neuhausen ob Eck

17. Juni 2023 Augsburg

18. Juni 2023 Scheeßel

23. Juni 2023 Cham, L.A.

24. Juni 2023 Wien, Arena Open Air

11. August 2023 Rheinberg, Pulverturm

29. Sept. 2023 Köln, Kantine

30. Sept. 2023 München, Muffathalle

01. Oktober 2023 Nürnberg, Hirsch

05. Oktober 2023 Wiesbaden, Schlachthof

06. Oktober 2023 Stuttgart, LKA-Longhorn

07. Oktober 2023 Hamburg, Große Freiheit

13. Oktober 2023 Berlin, Astra

14. Oktober 2023 Dresden, Reithalle

20. Oktober 2023 Osnabrück, Rosenhof

21. Oktober 2023 Magdeburg, Factory

Tickets: https://www.betontod.de/#live oder allen bekannten VVK Stellen

