Betrayed: veröffentlichen ihren neuen Song „Cocoon“

Mit Cocoon präsentieren Betrayed ein intensives Stück, das den Hörer in die engen Gänge des menschlichen Bewusstseins führt – ein seelischer Kokon, in dem die Sehnsucht nach Freiheit unaufhörlich mit der Angst vor der Außenwelt ringt.

Der Song erzählt die Geschichte einer gespaltenen Seele, gefangen zwischen der trügerischen Sicherheit der Isolation und der lähmenden Furcht vor dem Unbekannten jenseits ihrer fragilen Mauern. Cocoon übersetzt den inneren Konflikt der Bipolarität in Klang: ein ständiges Pendeln zwischen Ruhe und Chaos, Akzeptanz und Verdrängung, Licht und Dunkelheit.

Musikalisch verschmilzt das Werk rohe Aggression mit tief empfundener Melancholie. Gitarren prallen aufeinander wie widersprüchliche Impulse, das Schlagzeug hämmert wie ein zerrissenes Herz, und der Gesang – schwankend zwischen brutaler Wut und zerbrechlicher Melodie – verleiht der emotionalen Zerrissenheit eine Stimme.

Eine Auflösung bietet Cocoon nicht – stattdessen hält es dem Hörer einen Spiegel vor: den ewigen Kampf zwischen dem Drang zur Wiedergeburt und der Angst, das eigene Refugium zu zerstören.

Cocoon ist Selbstbetrachtung, Fiebertraum und Offenbarung zugleich – der Klang eines Geistes, der sich selbst zerreißt, um herauszufinden, ob Freiheit draußen existiert – oder tief im Inneren.