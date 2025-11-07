Beyond The Circles: entfesseln mit „Zeitalter Der Sagen“ einen neuen modernen Metalcore Song

Die deutsche Band Beyond The Circles schlägt mit ihrem neuen Song Zeitalter Der Sagen ein weiteres fesselndes Kapitel in ihrer musikalischen Geschichte auf. Bekannt für ihren einzigartigen Stil, der modernen Metalcore mit der poetischen Kraft deutscher Texte verbindet, weben sie erneut ein Klanggeflecht aus Melodie, Mythos und Emotion.

In ihrer Musik verschmelzen Realität und Fantasie zu einer eindrucksvollen Einheit. Beyond The Circles entführen ihre Hörer in Welten, in denen Feenwesen und Menschen aufeinandertreffen, durch erhabene Klanglandschaften reisen und legendäre Gestalten zum Leben erwachen.

Als moderne Barden verstehen sich die Musiker als Bewahrer uralter Erzähltraditionen – ihre Songs erzählen Geschichten voller Tiefe, Abenteuer und Geheimnisse. Dabei tritt das Kollektiv selbst bewusst in den Hintergrund: Nur Musik und Text sollen für sich sprechen.

Mit Zeitalter Der Sagen öffnen Beyond The Circles ein neues Kapitel in ihrem musikalischen Universum – ein Epos aus Klang und Gefühl, das die Grenzen zwischen Mythos und Moderne verschwimmen lässt und ein unvergleichliches Hörerlebnis verspricht.