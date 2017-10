Glitterhouse Records freut sich sehr, Birth Of Joy in seiner Familie begrüßen zu dürfen. Das niederländische Psychedelic-Rock Trio hat in den letzten 3 Jahren 450 Konzerte gespielt, darunter Festivals wie u.a. The Great Ecape (UK), Bobital (FR), Montreux Jazz (CH), Pinkpop (NL) oder das Orange Blossom Special (DE). 2014 wurden Kevin Stunnenberg, Bob Hogenelst und Gertjan Gutman für einen Edison Award nominiert, gefolgt von Headliner Shows in Ägypten, der Türkei, Südafrika und Russland. 2016 eröffneten sie für Muse und stellten mit 172 Konzerten in nur einem Jahr ihren persönlichen Rekord auf.

Obwohl Birth Of Joy von Blues-Rock und vom Psychedelic-Rock der 60er und 70er stark beeinflusst wurden, vermeiden sie es wie eine Retro-Kopie zu klingen und überraschen mit einem modernen Mix aus Stoner, Grunge und Punk. “Zeitlos brachial und mitreißend” schreibt der WDR Rockpalast, “mit ihrem Mix aus Psychedelic-Rock, Blues, 60er und 70er brennen sich die Niederländer sofort ins Gedächtnis” sagt das Classic Rock Magazin über die Band, die nach eigenen Aussagen wie “Sixties on Steroids” klingt. Im Februar 2018 erscheint das neue, fünfte Album von Birth Of Joy weltweit auf Glitterhouse Records. Die Release Show wird im Paradiso Amsterdam am 16/02/2018 stattfinden, gefolgt von einer ausgedehnten Europatour.

Kommentare

Kommentare