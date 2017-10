Massacre Records freut sich sehr zu verkünden, dass Schwarzer Engel erneut beim Label unterschrieben haben und am 8. Dezember 2017 die neue EP der Band namens Sinnflut veröffentlichen wird!

Schwarzer Engel Frontmann Dave Jason kommentiert: „Ich freue mich sehr, wieder Teil der Massacre Records Familie zu sein und kann es kaum erwarten, euch unsere neuen Songs zu präsentieren!“

Mit einprägsamen Melodien und morbiden Texten frisst sich Sinnflut, die neue EP von Schwarzer Engel, unaufhaltsam in die Gehörgänge und gewährt einen ersten Blick auf das in 2018 erscheinende, neue Album!

Neben den beiden Tracks Sinnflut und Futter Für Die See enthält die limitierte Digipak EP eine exklusive Piano-Version (feat. El Friede / ex-OOMPH!) sowie einen Club-Remix des Titeltracks. Jan Vacik hat die EP in den Dreamsound Studios gemischt und gemastert und Matthias Bäuerle / Season Zero ist für die Gestaltung des Coverartworks der Sinnflut verantwortlich.#

1. Sinnflut

2. Futter Für Die See

3. Requiem (Piano Version Feat. El Friede)

4. Sinnflut (Club-Remix)

Schwarzer Engel Live:

27.04.2018 DE Oldenburg in Holstein – Ferienpark Weissenhäuser Strand (Plage Noire Festival)

31.08.2018 DE Mannheim – Mainmarktclub (Black Castle Festival)

