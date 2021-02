Black & Damned: präsentieren ihr neues Video „The World Bleed“

2020 ist das Jahr des Stillstands. Was macht man also am besten? Man gründet eine Band! Mit dieser positiven Einstellung haben sich Michael Vetter (ex-Pump) und Roland „Bobbes“ Seidel zusammengerauft, um aller Unbill der Welt mit purem Kraftmetall in den Hintern zu treten. Unter dem Banner Black & Damned haben sich die beiden – verstärkt um diverse ebenso motivierte Recken (u.a. Masterplan-Keyboarder Axel Mackenrott) – vorgenommen, dem Metal wieder genau die Power und Leidenschaft wiederzugeben, die oftmals auf der Strecke bleibt. Heavenly Creatures nennt sich das Resultat, und es überzeugt mit ehrlichen Metal-Epen voller Herzblut.

Video written, directed and edited by Menschbilder.

Die Band kommentiert:

„Mankind is a mad kind! Hatred we don’t need no more. We will lose everything if we change nothing.“

Quelle: Gordeon Music