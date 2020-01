Black Hawk: Cover, Tracklist & Veröffentlichungsdatum zu „Destination Hell“ veröffentlicht

Am 13. März 2020 wird das neue Album der deutschen Heavy Metal Band Black Hawk Destination Hell auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 28. Februar 2020.

Schon seit den 80ern sind Black Hawk aktiv und zelebrieren Heavy Metal in seiner reinsten Form. Das Album Destination Hell ist dabei wieder mal sehr gelungen und die Band muss die internationale Konkurrenz nicht fürchten.

Das Ziel ist also nicht die Hölle, wie es der Albumtitel erklärt, sondern eher ein kultiger Metal-Abend mit den entsprechenden Fans!

Trackliste:

1. Hate

2. Destination Hell

3. Smoking Guns

4. Time

5. Voices From The Dark

6. The Eyes Of The Beast

7. Speed Ride

8. Bleeding Heart

9. Under Horizon

10. Masters Of Metal

Total Playing Time: 46:02 min

Line Up:

Udo Bethke – Gesang

Wolfgang Tewes – Gitarre

Michael Wiekenberg – Bass

Matthias Meßfeldt – Schlagzeug

Special guest:

Renato Angelo (Silent Saga) – Keyboards

Conny Bethke (Bleeding Heart) – Gesang

Carsten Meyer – Background Gesangs