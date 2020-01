ROCKHARZ 2020: drei weitere ROCKHARZ-Premieren im Juli

Tja, wir kommen einfach nicht zur Ruhe. Das ROCKHARZ-Billing für 2020 wächst und gedeiht und wir haben den nächsten Nachschlag für euch. Also lehnt euch zurück, denkt bei dem kalten, grauen Wetter an den kommenden Juli und freut euch über weitere drei Bandbestätigungen. Alle drei Bands sind zum ersten Mal beim ROCKHARZ dabei!

Neu mit dabei sind:

The 69 Eyes

In Finnland sind sie gefeierte Helden, und auch hierzulande zählen sie zu den beliebtesten Düsterrock-Bands. Seit Jahren sind sie Stammgäste in den deutschen Albumcharts, und auch ihr letztes dunkles Meisterwerk West End hat sich in den Top 100 festgebissen. Klar ist, dass die 1990 gegründete Band auch endlich mal auf dem ROCKHARZ-Billing stehen musste, und liebe Freunde dunkler und rockiger Klänge, 2020 ist endlich soweit: The 69 Eyes!

Knasterbart

Freunde, hat euch das ROCKHARZ-Premieren-Fieber genauso gepackt wie uns? Na denn: Diese Freibeuter haben sich 2012 zusammengefunden, allerdings sind uns Teile ihrer Besatzung nur allzu gut bekannt. Ins Leben gerufen von Hotze Knasterbart, den ihr auch als Malte Hoyer (Versengold) kennen dürftet, schloss sich kurz darauf Fummelfips Knasterbart alias Mr. Hurley dem munteren Treiben an. Inzwischen sind sie als komplette Band unterwegs und haben schon fünf Folk-Metal-Knaller veröffentlicht. Ihr letztes Album Perlen Vor Die Säue ist gerade mal zwei Monate alt und Freunde, Zeit wird‘s, Knasterbart beim ROCKHARZ 2020!

Thomsen

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei, und damit soll der heutige, fröhliche Announce-Reigen auch mit einem weiteren ROCKHARZ-Einstand enden. René Thomsen ist Kennern der Szene schon lange ein Begriff: Roadie, Techniker, Tourleiter und inzwischen erfolgreicher Unternehmer als Backliner und natürlich ein leidenschaftlicher Metalhead. Der Workaholic schrieb 2007 seine ersten Songs und vollendete diese, fand in Jürgen Wulfes einen fantastischen Sänger und konnte mit Hilfe vieler Freunde aus dem Musikbereich 2009 sein erstes Album veröffentlichen. Das ist eine Weile her, und nach dem zweiten Album wurde es erst einmal still. Doch 2020 ist er wieder mit seiner Band Thomsen zurück und auch erstmals beim ROCKHARZ dabei!

Das ROCKHARZ 2020 findet vom 1. – 4. Juli 2020 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz statt.

Bisher sind die folgenden Bands für 2020 bestätigt:

Accept

Asenblut

Asp

At The Gates

Attic

Beast In Black

Betontod

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Dawn Of Disease

Deserted Fear

Destruction

Ektomorf

Eluveitie

Evil Invaders

Ensiferum

Gernotshagen

Insomnium

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knasterbart

Knorkator

Lord Of The Lost

Moonsorrow

Onkel Tom Angelripper

Ost + Front

Paddy And The Rats

Powerwolf

Running Wild

Sepultura

Steel Panther

Storm Seeker

Subway To Sally

Suicidal Tendencies

Tankard

Tarja

The 69 Eyes

Thomsen

Thundermother

Twilight Force

Turisas

Unleashed

Unleash The Archers

Unzucht

https://www.rockharz-festival.com/

https://www.facebook.com/rockharz/