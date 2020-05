Black Knight: „Road To Vicory“ wird am 26.06.2020 veröffentlicht

Am 26. Juni 2020 wird das neue Album der niederländischen Heavy Metal Band Black Knight – Road To Victory via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. Juni 2020.

Black Knight greifen zum wiederholten Male nach den Sternen. Dabei sollte der aktuelle Bandabschnitt erfolgreicher als die vorhergehenden Phasen mit ihren jeweiligen Bravourstücken werden. Die 1981 gegründete Formation aus Amsterdam startet nämlich in diesem Jahr ihr großes Comeback. Nach zwei Demos in den Achtzigern und einem Anfang der Neunzigerjahre schloss das Klassiker-Debüt Tales From The Darkside (1999) und dessen Nachfolger The Beast Inside (2007) eine glorreiche Bandphase ab. Jetzt ist das verbliebene Urmitglied, Schlagzeuger Rudo Plooy, mit einer neuen Mannschaft und einem neuen Longplayer namens Road To Victory zurückgekehrt. Gitarrist Gert Jan Vis (3rd Machine) war bereits in den Neunzigern dabei und Bassist Ron Heikens (Profound) ist ebenfalls seit einigen Jahren bei der Band. Gitarrist Ruben Raadschelders und Sänger David Marcelis (Lord Volture, Thorium) kamen 2017 zur Band.

Und was haben Black Knight im Studio Feines ausgeheckt? Ihr dritter Longplayer strotzt nur so vor klassischem Heavy Metal. Ein Gitarrendoppel, das seine Urinstinkte in melodischen Läufen auslebt, und ein Sänger, der sich kraftvoll in mittleren als auch hohen Tonlagen bewegt. Road To Victory klingt dermaßen stilecht, als hätte es die letzten drei Dekaden seit den Achtzigerjahren nicht gegeben.

Road To Victory wird über Pure Steel Records veröffentlicht. Das Album wurde von Gertjan Vis im Captain Hook Studio und in den Flying Fish Studios in den Niederlanden aufgenommen und gemischt. Das Album wurde von Jacob Hansen in den Hansen Studios (Dänemark) gemastert. Das Coverartwork ist von Mai Isualart und die Bandfotografien von Cindy van Stralendorff.

Road To Victory Tracklist:

1. Road To Victory

2. Legend

3. Pendragon

4. Thousand Faces

5. My Beautiful Daughters

6. Crossing The Rubicon

7. Primal Power

8. The One To Blame (Originally released on the “I’m The One To Blame” cassette demo in 1986. Re-arranged and re-recorded for this album.)

Line-Up:

David Marcelis – Lead & Backing Vocals

Ruben Raadschelders – Lead & Rhythm Guitars

Gertjan Vis – Lead & Rhythm Guitars

Ron Heikens – Bass Guitar

Rudo Plooy – Drums

Special Guest:

Machiel Kommer – Lead & Rhythm Guitars

Anneleen Olbrechts – Backing Vocals

Dana Raadschelders – Backing Vocals

https://sites.google.com/site/blackknightvorig/

https://www.facebook.com/Black-Knight-143989225677932/

https://myspace.com/bknightmetal