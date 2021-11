Black Label Society: veröffentlichen zweite Single und Video zu „End Of Days“ aus dem kommenden Album „Doom Crew Inc.“

Black Label Society veröffentlichen ihre zweite Single und das Video zu End Of Days aus dem kommenden Album Doom Crew Inc., das am Black Friday, dem 26. November über Spinefarm erscheint.

Gestern hat Heavy Consequence das Musikvideo zu End Of Days uraufgeführt, in dem sich Zakk’s Burger House vs. J.D.’s Chicken Shack Business in einem komischen Bären- und Pandakostüm gegenseitig jagen, als sie versehentlich in ein Musikvideo mit Dario und Jeff als Rapper namens Shrimp Boat und Yung Chikin geraten.

„Wenn es eine Sache gibt, die Zakk liebt, dann ist es Comedy. Genauer gesagt, klassische Komödien (à la Mel Brooks usw.). Wir lieben sie beide, und ich glaube, deshalb arbeiten wir so gut zusammen. Wir sind beide auf der gleichen Wellenlänge, und wenn er mir einen Kern einer Idee schickt, weiß ich sofort, worauf ich hinaus will“, so Regisseur Justin H. Reich. „Die Idee für das End Of Days-Video begann damit, dass Zakk mir virale Videos von einem Panda und einem Bären schickte, die sich gegenseitig durch ein Einkaufszentrum jagten, was ich urkomisch fand und uns einen tollen Ausgangspunkt für unsere eigene originelle Geschichte bot. Das gab uns viele lustige Momente und führte Charaktere ein, die man normalerweise nicht in einem Black Label Society-Musikvideo sieht. Glücklicherweise konnten wir es schaffen, etwas Lustiges und Aufsehenerregendes zu kreieren, das BLS-Fans in aller Welt gefallen wird.“

