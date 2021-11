Venom Prison: veröffentlichen den ersten Track „Judges Of The Underworld“ aus dem kommenden Album „Erebos“

Venom Prison aus Großbritannien veröffentlichen mit Judges Of The Underworld den ersten Song und das erste Video aus ihrem kommenden Album Erebos, das am 4. Februar 2022 weltweit erscheinen wird.

Der Clip wurde unter der Regie und Produktion von Thomas Coe Brooker gedreht, mit kreativem Input von Venom Prison Sängerin Larissa Stupar.

Die Band kommentiert: „Judges Of The Underworld befasst sich mit der lähmenden Realität von Menschen, die mit einer Inhaftierung konfrontiert sind, die oft ein Leben lang von Gewalt begleitet wird. Diese Gewalt kann in einem Kontext struktureller Armut und rassischer Ungleichheit als dominierender Faktor auftreten und im Leben eines Menschen Rollen schaffen, in denen er nicht nur Opfer, sondern auch Zeuge und Täter ist, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Situationen. Die Gewalt, mit der wir uns in unseren Gerichten und Gefängnissen befassen, wird jedoch aus dem sozialen Kontext heraus beurteilt und kann daher nicht zu einer fairen und individuellen Lösung für Menschen führen, die in einem Kreislauf aus Gewalt und systematischer Unterdrückung gefangen sind.

Es war uns wichtig, dieses Gefühl der Isolation, der Angst und der wiederholten Gewalt im Musikvideo zu Judges Of The Underworld zu visualisieren, und die Idee war, ein Individuum zu zeigen, das auf seine Grundbedürfnisse und Instinkte reduziert ist. Verzehrt von seiner Hilflosigkeit, sich in einer alltäglichen Situation zurechtzufinden, fühlt er sich in sich selbst isoliert, während er in einem Meer von Menschen untergeht, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Hier kommt Thomas Coe Brooker als Regisseur und Kameramann ins Spiel, der mit seinem einzigartigen Blick für Details diese kämpferische Hilflosigkeit und Aggressivität des Einzelnen hervorheben konnte. Er konnte das Gefühl vermitteln, allein in einer Menschenmenge zu sein und das gleiche Schicksal wie viele andere zu erleiden, wo die Isolation zu deiner Existenz wird und ein Teufelskreis deines Lebens in den Händen der systematischen Gewalt.“