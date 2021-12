Venom Prison: veröffentlichen „Pain Of Oizys“vom kommenden Album „Erebos“

„Wenn du denkst, dass du Venom Prison inzwischen kennst, hast du dich getäuscht“, sagt Gitarrist Ben Thomas.

Während Pain Of Oizys auf allen DSPs erhältlich ist, wurde das Video am 3. Dezember veröffentlicht. Den Clip hat Thomas Coe-Brooker gedreht und produziert. Er kann hier angesehen werden:

Die Band kommentiert:

Ben Thomas (Gitarre): „Das zweite Angebot von Venom Prison ist ein kalter Raum mit einem staubigen Klavier. Es ist eine sanft gesungene Kriegshymne mit fingergezupfter Gitarre. Es ist ein Schiff in ruhiger See, das auf den Sturm am Horizont wartet. Pain Of Oizys wird dich in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegen. Im Gegensatz zu Venom Prisons früheren Veröffentlichungen ist die Instrumentierung nicht so, wie man es erwarten würde. Glasig verhallte Gitarren und kalte Klaviertöne legen das Fundament für sauber gesungene Harmonien. Pain Of Oizys gipfelt in Synthie-Leads, Streichern und aggressiven Gesängen. Sie fühlen sich durch die lyrische Schlussfolgerung gestärkt, während die Intensität des Songs nachlässt.“

Ash Gray (Gitarre): „Der Song wurde auf so viele Arten, Strukturen und Stile geschrieben, erst als er die Form annahm, die ihr jetzt hört, war es eine große Erkenntnis, dass Venom Prison etwas anderes, besonderes und sehr in unserer Komfortzone gefunden haben, auch wenn es nicht das ist, was die Hörer zu diesem Zeitpunkt erwarten oder gewohnt sind. Wir haben als Band immer gesagt, dass wir nicht die gleichen Platten und Songs immer und immer wieder machen würden, also halten wir uns hier an unser Wort.“

Larissa Stupar (Leadgesang): „In dem Song geht es darum, mit Depressionen, Traumata und PTBS fertig zu werden. Es als Teil von mir zu akzeptieren und lieber damit zu leben, als gar nicht zu leben. Es geht darum, Stärke im Leiden zu finden und nicht aufzugeben. Jeder Tag ist ein neuer Tag, jeder Tag bringt seine Kämpfe mit sich, aber letztendlich will ich mich diesen Dämonen in meinem Kopf nicht beugen, ich wünsche mir, dass es aufhört und dass ich selbst in den schwierigsten Situationen Frieden finde.“

Regisseur Thomas Coe-Brooker fügt hinzu: „Es war ein ganz besonderes Video für mich, mit meiner wunderbaren Frau zusammenzuarbeiten, um etwas zu kreieren, das die Gegenüberstellung von Zerbrechlichkeit und Kraft im Song widerspiegelt, ebenso wie das lyrische Thema, seinen eigenen Weg zu finden, mit inneren Dämonen umzugehen. Mir gefiel die Idee, den Betrachter glauben zu lassen, dass die Figur dazu bestimmt ist, sich selbst Schaden zuzufügen, während sie in Wirklichkeit Befreiung und Erlösung findet, und das Video endet mit einem Moment, der einen neuen Tag andeutet, der nach Belieben interpretiert werden kann.“

Erebos wird am 4. Februar 2022 erscheinen. Erste Vorbestellungen sind bereits für die folgenden Formate möglich:

Ltd. CD Digipak

Gatefold-LP schwarz

Digitales Album

500 x Gatefold hot pink-schwarz marmorierte LP bei CM Distro Wholesale EU und cmdistro.de

300 x Rote LP im Klappcover bei EMP

500 x Gatefold glow in the dark LP direkt von der Band bei venomprison.com

USA:

1000 x Gatefold Elfenbein-LP bei allen Indie-Verkaufsstellen

500 x Gatefold smaragdgrün LP bei Revolver

500 x Gatefold marigold LP bei centurymedia.store

Klicken Sie hier für Optionen: https://VenomPrison.lnk.to/Erebos

Venom Prison – Line-Up:

Larissa Stupar – Leadgesang

Ash Gray – Gitarre

Ben Thomas – Gitarre

Mike Jefferies – Bass

Joe Bills – Schlagzeug