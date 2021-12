Cadaver: veröffentlichen Musikvideo zu „Years Of Nothing“

Die norwegischen Death-Metaller Cadaver sind zurück im Geschäft und bereit zu regieren – mit Rache und Zerstörungswut. Edder & Bile, das erste Album der neuen Inkarnation von Anders Oddens ursprünglicher, extremer Metal-Vision, wurde im November 2020 über Nuclear Blast Records auf die Welt losgelassen. Am 3. Dezember veröffentlichte die Band das Musikvideo zu Years Of Nothing:

Anders Odden kommentiert: „Die Veröffentlichung von Years of Nothing symbolisiert die zwei Jahre, die wir gerade mit dem langweiligsten Weltuntergang aller Zeiten durchgemacht haben. Es ist auch das letzte Video im Covid-19-Stil, das wir machen werden. Als die Welt unterging, fingen Musiker an, über die Kontinente hinweg zu jammen und diese Split-Screen-Videos von ihrem Studio aus zu machen. Genau so haben wir das hier gemacht. Diesen Kommentar zu schreiben, während wir mit Mayhem auf Tour sind und ausverkaufte Shows spielen, fühlt sich großartig an. Möge die Pandemie hinter uns liegen.“

Edder & Bile wurde von der Band und Adair Daufembach produziert, der auch für das Engineering zuständig war. Aufgenommen und abgemischt wurde das Album in den Northwood Sound Studios in Hollywood, CA. Auf dem Album sind Gesangseinlagen von den Death-Metal-Ikonen Kam Lee (Massacre) und Jeff Becerra (Possessed) zu hören, die dafür sorgen, dass diese erdrückende Wiedergeburt mit Underground-Referenzen aufwarten kann. Das Foto für das Artwork stammt von Hannah Verbeuren und das Layout wurde von Justin Bartlett erstellt.

Cadavers aktuelles Album Edder & Bile ist hier erhältlich: http://label.nuclearblast.com/cadaver-edderandbile

Cadaver live:

Northern Ritual MMXXI

Mayhem+ Cadaver

03.12.2021 – Trondheim – Verstedhallen

04.12.2021 – Lillehammer – Felix

05.12.2021 – Oslo – Rockefeller

Atheist’s Enthralled In Europe 2022 Tour

w/ Cadaver

Di 01.02 – Kopenhagen (DEN) „Stengade“ *

Mi 02.02 – Cottbus (GER) „Gladhouse“ *

Do 03.02 – Kattowitz (POL) „P23“ *

Fr 04.02 – Prag (CZE) „Exit Chmelnice“ *

Sa 05.02 – Bratislava (SVK) „Randal“ *

So 06.02 – Cluj Napoca (ROM) „Form Space“ *

Mo 07.02 – Bukarest (ROM) „Quantic Club“ *

Di 08.02 – Sofia (BUL) „Mixtape 5“ *

Mi 09.02 – Budapest (HUN) „Black Beard“ *

Do 10.02 – Graz (AUT) „Explosiv“ *

Fr 11.02 – Jesolo/Venedig (ITA) „Music Arena“ +

Sa 12.02 – Rom (ITA) „Traffic Club“ +

So 13.02 – Mailand (ITA) „Slaughter Club“ +

Di 15.02 – Barcelona (SPA) „Boveda“ +

Mi 16.02 – Madrid (SPA) Caracol“ +

Do 17.02 – Toulouse (FRA) „L’Usine à musique“ +

Fr 18.02 – Marseille (FRA) „Jas Rod“ +

Di 22.02 – Kassel (GER) „Goldrube“ º

Do 24.02 – Apeldoorn (NLD) „Gigant“ º

Fr 25.02 – Vorselaar (BEL) „De Dreef“ º

Sa 26.02 – Bochum (GER) „Matrix“ º

So 27.02 – Dresden (GER) „Puschkin“ º

* Mit Critical Mess

º Mit Typhus

+ Eröffnungsakt TBA

Cadaver online:

https://www.facebook.com/cadavertheband