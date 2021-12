Comeback Kid: veröffentlichen neue Single „Crossed“ mit Joe Duplantier von Gojira

„Dieser Song ist direkt und auf den Punkt, wenn es darum geht, in der Realität zu bleiben und warnt vor den Elementen, die uns weiter in die Dunkelheit bringen könnten.“

Andrew Neufeld

Comeback Kid haben heute die neue Single und das Video Crossed mit dem Gastgesang von Gojiras Joe Duplantier veröffentlicht. Zusammen mit der rifflastigen ersten Single No Easy Way Out und dem tonangebenden, dynamischen Titeltrack (Heavy Steps) wird Crossed auf Comeback Kids erwartetem siebten Studioalbum Heavy Steps erscheinen, das am 21. Januar 2022 über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Heavy Steps hier vormerken/bestellen: https://bfan.link/CBK-heavysteps-album.ema

Zur Feier ihrer bevorstehenden Veröffentlichung hat Comeback Kid kürzlich eine Partnerschaft mit Fanaply geschlossen, einer Plattform, die umweltfreundliche Non Fungible Token (NFT) für die größten Namen aus Sport, Musik und Unterhaltung kreiert, um den Fans ihren ersten umweltfreundlichen NFT zu bieten. Ab heute können Fans an einem Wettbewerb teilnehmen und Punkte für das Teilen, Folgen und mehr sammeln. Am 10. Dezember werden 25 der besten Punktesammler das NFT gewinnen. Hier geht’s zum Wettbewerb: https://bit.ly/3GbNfLs

Leadsänger Andrew Neufeld sagt über die neue Single:

„Crossed ist ein schnörkelloser, metallischer Hardcore-Track. Textlich geht es um jemanden in meinem Leben, der so weit weg zu sein schien und dem ich zusehen musste, wie er sich immer weiter in einen niedrigen und unrealistischen Ort grub. Sozusagen „Crossed Into The Void“. Wir haben Joe von Gojira angeheuert, um in dem Song so etwas wie eine übergeordnete, bedrohliche Präsenz darzustellen. Eine überschattende Macht durch seinen blutigen Schrei. Dieser Song ist direkt und auf den Punkt gebracht, wenn es darum geht, in der Realität zu bleiben, und warnt vor den Elementen, die uns weiter in die Dunkelheit bringen könnten.“

Comeback Kid kämpft gegen äußere Zwänge und persönliche Dämonen

Unter der Regie von Daniel Prieß und Max Maltais wurde das Video zu Crossed in Quebec gedreht. Es ist ein Video im Performance-Stil, in dem die Mitglieder der Band gegen äußeren Druck und persönliche Dämonen kämpfen, bis sie in das fallen, was visuell als „die Leere“ dargestellt wird. Das Video ist eine echte Hybrid-Kollaboration, die viel Inspiration und unkonventionelle Vorstellungskraft beflügelt hat. So wurde Schlagzeuger Loren Legare aus Vancouver zum Green Screening hinzugezogen, als er bei den Dreharbeiten in Quebec nicht anwesend sein konnte, und ein Special-FX-Team und ein Schnittteam in Deutschland eingesetzt.

„Es war verrückt, wie dieser Song und das Video zusammenkamen“, so Neufeld weiter. „So viele Leute aus der ganzen Welt haben zu diesem Projekt beigetragen. Zusätzlich zu den Teams, die an der Erstellung des Videos beteiligt waren, wurde der Track in Winnipeg aufgenommen und in New York von Will Putney abgemischt. Dann hat Joe (Duplantier) seine Parts in seinem Haus (ich glaube) in Frankreich aufgenommen! Dies ist eines der spaßigsten Gemeinschaftsprojekte, an denen ich bisher arbeiten durfte.“

Mit Heavy Steps, dem Nachfolger des von der Kritik hochgelobten Albums Outsider aus dem Jahr 2017, kehren die Hardcore-Veteranen sowohl geografisch als auch musikalisch zu ihren Wurzeln zurück. Obwohl die Mitglieder der Band derzeit auf verschiedenen Seiten des Landes in Vancouver und Toronto leben, entschied sich die Band, ihr neuestes Werk in ihrer Heimatstadt Winnipeg, Manitoba, im Private Ear Recording Studio zu schreiben und aufzunehmen, und nahm erneut die Dienste von Produzent John Paul Peters (Cacer Bats, PropAagandhi) in Anspruch, der bereits das Debütalbum Turn It Around der Band aufnahm. Zusätzlich zur Co-Produktion durch Peters arbeiteten Comeback Kid bei Heavy Steps mit dem prominenten, Grammy-prämierten Mixer und langjährigen Fan der Band Will Putney (Knocked Loose Every Time I Die) zusammen. Mit einem Gastauftritt von Gojiras Joe Duplantier ist Heavy Steps nicht länger eine Voraussetzung, um Comeback Kids Einfluss auf den modernen Punk zu erkennen, sondern eine Darbietung von reinem hymnischen Chaos, schierer Geschwindigkeit und Kraft. Es ist ein Statement der Absicht.

„Es geht darum, loszulegen, ohne zu wissen, wann oder wo der Boden unter einem wegbrechen könnte“, fasst Neufeld zusammen. „Es sind schwere Schritte auf dünnem Eis. Heavy Steps auf hohlem Boden.“

Die 11 Tracks von Heavy Steps, die mit dem stampfenden Titeltrack beginnen, der mit stampfenden Basslinien, meisterhaftem Schlagzeugspiel, schlammigen Gitarrenriffs und einem ansteckenden Singalong-Refrain aufwartet, verkörpern all das, was Comeback Kid in ihrem Genre so verehrt. Es ist schneller, spaßiger, schön gestalteter, melodischer Hardcore.

Heavy Steps wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD Jewelcase inkl. O-Card

– Weißes Vinyl (Einzelhandel)

– Clear/Purple Marbled Vinyl (Mailorder)

Zur Trackliste geht es gier:

