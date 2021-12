Hangman’s Chair: Beitrag zum Titelsong „Judge Penitent“ für Joey Starrs Podcast „Gang Stories“

Hangman’s Chair, die dafür bekannt sind, Grenzen zu überschreiten und mit Widersprüchen und Tabus zu experimentieren, haben kürzlich den Track Judge Penitent für den Deezer France exklusiven Podcast Gang Stories der Rap-Legende JoeyStarr beigesteuert. Der Podcast beleuchtet das unglaubliche Leben von Bandenchefs und zwielichtigen Persönlichkeiten der kriminellen Unterwelt und befasst sich mit der dunklen Seite der Menschheit – und Hangman’s Chair ist es gelungen, diese dunkle Atmosphäre kunstvoll darzustellen und in Musik umzusetzen.

Streame oder lade den Songs hier herunter: https://hangmanschair.bfan.link/judge-penitent.ema

Die Band sagt über Judge Penitent:

„Wir sind begeistert, zum Gang Stories Podcast von JoeyStarr beizutragen. Es ist ein Podcast, der die Reise von Menschen mit unglaublichen Schicksalen erzählt, wie z. B. Stanley „Tookie“ Williams von den Crips oder der Bandenchef von Rio, William Da Silva Lima, und viele andere, die alle von JoeyStarr erzählt werden. Für die 5. Staffel haben wir nicht nur einen Song, sondern auch die Titelmusik geschrieben, um die Erkundung der dunklen Seite der menschlichen Seele und die Entdeckung der freien Natur durch die Geschichte von Maurice „Mom„ Boucher von den Quebecer Hells Angels zu begleiten. Für uns ist es ein ganz besonderer Song, der all unsere verschiedenen Elemente zusammenfasst und der unserer Meinung nach die Atmosphäre einer so einzigartigen Geschichte wiedergibt. Wenn ihr euch Gang Stories bereits angehört habt, wisst ihr, worum es geht: Jede Gesellschaft hat die Kriminellen, die sie verdient. Ein großes Dankeschön an JoeyStarr und Deezer für ihr Vertrauen und dafür, dass sie uns die Chance gegeben haben, an einem solchen Projekt mitzuwirken.“

Podcast-Moderator JoeyStarr fügt hinzu:

„Wer den Gang Stories-Podcast hört, weiß, worum es geht: Jede Gesellschaft hat die Kriminellen, die sie verdient. In der 5. Staffel nehme ich euch mit auf die Straßen Nordamerikas, um euch die Geschichte von Maurice „Mom“ Boucher und den Quebec Hells Angels zu erzählen. Die Roadtrips der Biker werden seit jeher von den Schlagzeugbeats und den satten Gitarren der Beat-Generation untermalt, mit einer Prise Psychedelic Rock und Heavy Metal. Um die Musik für diese Saison zu kreieren, war es naheliegend, Hangman’s Chair zu engagieren. Diese Jungs sind es gewohnt, uns in düstere Atmosphären zu entführen, was in Frankreich gar nicht so einfach ist. Es gibt keine bessere Besetzung, um uns dabei zu helfen, die dunklen Seiten der menschlichen Seele zu erforschen und die Natur zu erkunden.

Hangman’s Chair – Line-Up:



Julien Chanut – Gitarre

Cédric Toufouti – Gitarre, Gesang

Mehdi Thepegnier – Schlagzeug

Clément Hanvic – Bass