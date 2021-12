Ereb Altor: Album Vargtimman ist ab Januar 2022 bei Hammerheart Records erhältlich

Im Zeitalter des Wolfes sind Ereb Altor die Vorreiter. Kraftvoller Epic Pagan Metal, der der Meute weit voraus ist!

Ereb Altor versprechen mit jeder Veröffentlichung vor allem eines: Epischen, folkloristisch angehauchten Metal, inspiriert von den nordischen Legenden. Vargtimman schüttelt die Dinge wieder mit einem echten und aufrichtigen heidnischen Thema in seinen Texten und seiner Kunst auf. Jeder Song bietet majestätische Riffs und einige der besten Gesangsleistungen der Band. Scharfe Heavy Metal-Riffs, nordische Melodien, eingängige Refrains und stampfende Drums geben den Ton für den Rest des Albums an.

Obwohl es die nordisch-mythologischen Themen in seinen Texten beibehält, ist es wahrscheinlich die emotionalste Song-Sammlung, die Ereb Altor veröffentlicht hat. Abgesehen von den gut gesungenen Texten, sowohl mit rauer, schwarzer Stimme als auch mit unglaublich epischem Clean-Gesang, klingen epische Riffs durch das ganze Album und geben ihm das titanische Gefühl, das dieser Moloch verdient. Das Songwriting von Ereb Altor ist ihre größte Stärke, sie schreiben Killer-Songs, die im Gedächtnis bleiben. Wenn sie ausbrechen und richtig schreddern, tragen sie sogar zu der unglaublich starken Atmosphäre bei. Dies ist bei weitem das am besten komponierte und damit reifste Ereb Altor-Album in ihrer bereits beeindruckenden Karriere, dank der hinzugefügten Keyboards, der guten Mischung aus epischen und traditionelleren Riffs und dem Gesang, der wohl der beste ist, der jemals auf einem Ereb Altor-Album zu hören war. Vargtimman ist eines der besten Viking-Metal-Alben seit vielen Jahren und möglicherweise eines der besseren im Jahr 2022!

Ereb Altor – Vargtimman

Label: Hammerheart Records

Release-Datum: 14.01.2022

Vargtimman – Tracklist

1. I Have the Sky

2. Vargtimman

3. Fenris

4. Rise of the Destroyer

5. Alvablot

6. Den Dighra Döden

7. Ner i Mörkret

8. Heimdals Horn

(Spielzeit: 42:29 Min.)

