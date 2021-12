Dagoba: kündigen neues Album „By Night“ an und veröffentlicht daraus Single + Video „The Last Crossing“

Die Modern Metaller Dagoba sind zurück! Nachdem sie der Metalszene mit ihrer einzigartigen Mischung aus Metal und Nackenbrecher-Grooves ihren Stempel aufgedrückt haben und unermüdlich touren und die Bühne mit legendären Acts wie Metallica, Machine Head und In Flames teilen, wurde Dagobas unbestreitbares Talent von Napalm Records entdeckt. Jetzt bereitet sich das französische Quartett darauf vor, mit ihrem bisher ehrgeizigsten Material die nächste Stufe zu erreichen – das neue Album By Night, das am 18. Februar 2022 über Napalm Records erscheint!

Nach dem letzten Track und der exklusiven 7″ The Hunt, veröffentlichten Dagoba vor einer Woche die neue Single The Last Crossing! Der Song ist ein knallharter Banger mit melodischen Refrains und harschen Vocals von Sänger Shawter sowie unaufhaltsame Blastbeats. Dies ist ein beeindruckender, knallharter erster Einblick in das, was die Fans von By Night erwarten können!

Dagoba über ihre neue Single The Last Crossing:

„Während sich unser letztes Video zu The Hunt mehr auf filmisches Storytelling konzentrierte, zeigt The Last Crossing eher die komplette Bandbesetzung und unsere Stärke als performende Band. Wir haben das Gefühl, dass Dagoba noch nie so stark und tight waren wie jetzt, und das Video zu The Last Crossing transportiert diese Energie perfekt.“

Dagoba meistert den Spagat zwischen harten Breakdowns, dichten Soundwänden und groovenden Passagen mit Leichtigkeit. Selbst in den härtesten Passagen wird das Album nie zu überwältigend – ein krachendes Stück folgt auf das nächste und bewegt sich atemlos mit Leichtigkeit. By Night ist ein großartiges Album, das zeigt, wie sehr Dagoba eine Vielzahl von Einflüssen und Stilen mühelos kombinieren können. Ein Muss für echte Fans von modernem Metal!

Dagoba über den Entstehungsprozess von By Night:

„Wir leben in herausfordernden Zeiten, und das liegt nicht nur an der kräftezehrenden Pandemie. Manchmal scheint die Welt ein dunkler Ort zu sein. Wir wissen, dass es ein ehrgeiziges Projekt ist, aber wir wollen wirklich, dass sich unsere Fans wohlfühlen und zu ihrem Glück beitragen. Deshalb liefern wir unsere Mischung aus Metal-Musik. In den Wochen und Monaten des Lockdowns hatten wir so viel Zeit, uns auf die Albumproduktion zu konzentrieren. Wir konnten auf jedes Detail in jedem Track achten, und schließlich ist By Night unser bisher gelungenstes Album geworden. Wir sind wirklich glücklich mit der neuen Platte und können es kaum erwarten, sie mit unseren Fans und der Welt zu teilen.“

Erlebt Dagoba auf ihrer Ecdysis By Night Europatournee mit Infected Rain im Jahr 2022!

16.02. DE – München, Backstage Club

17.02. DE – Trier, Mergener Hof

18.02. (DE) Weinheim, Cafe Central

19.02. (DE) Dresden, Beatpol

22.02. (PL) Warschau, Hydrozagadka

23.02. (CZ) Brünn, Melodka

24.02. (CZ) Prag, Rock Café

25.02. (CZ) Česke Budejovice, Fabrika

26.02. (CZ) Ostrau, Barrák

28.02. (AT) Wien, Viper Room

02.03. (AT) Salzburg, Rockhouse

03.03. (AT) Graz, Explosiv

04.03. (CH) Luzern, Sedel

05.03. (CH) Monthey, Pont Rouge

06.03. (DE) Stuttgart, Club Cann

08.03. (FR) Straßburg, La Maison Bleue

09.03. (FR) Savigny Le Temple, L’Empreinte

10.03. (FR) Bordeaux, Barbey Rock School

11.03. (FR) Niort, Le Camji

12.03. (ES) Billbao, Stage Live

13.03. (PT) Lissabon, RCA Club

15.03. (ES) Sevilla, Sala X

16.03. (ES) Madrid, Caracol

17.03. (ES) Barcelona, Razzmatazz 3

18.03. (FR) Chalon Sur Saone, La Peniche

19.03. (FR) Nilvange, Le Gueulard Plus

20.03. (FR) Chateau Thierry, La Biscuiterie

15.04. (FR) St Germain En Laye, La Clef

17.04. (FR) Fontenay Le Comte, On n’a plus 20 ans *

19.04. (BE) Roeselare, De Verlichte Geest *

20.04. (NL) Breda, Mezz

21.04. (NL) Drachten, Iduna

22.04. (BE) Bree Ragnarock

23.04. (NL) Arnheim, Willemeen

27.04. (DE) Essen, Turock

28.04. (DE) Köln, Helios 37

29.04. (DE) Hamburg, Logo

30.04. (DE) Hannover, Béi Chéz Heinz

01.05. (DK) Aalborg, 1000Fryd

02.05. (DK) Vanløse, Stairway

03.05. (DK) Kolding, Godset

05.05. (NO) Kopervik, Karmøygeddon Metal Festival *

06.05. (SE) Stockholm, Hus 7 *

07.05. (SE) Göteborg, Valand *

* nur Dagoba

Dagoba – Line-Up:



Shawter – Gesang, Maschinen

Rich DM – Gitarre

Kawa – Bass

Theo – Schlagzeug

Dagoba– online:

