Enslaved: kündigen The Otherworldly Big Band Experience als Streaming-Event für den 21.12. an

Die neue EP Caravans To The Outer Worlds von Enslaved wurde letzten Monat im Universum veröffentlicht. Es ist eine Geschichte des Aufbruchs, des Verlassens einer kargen und trostlosen Welt und der kühnen Reise in die Zukunft. Sie signalisiert das Ende einer Ära für die psychedelischen Norweger und deutet neue Wege an.

Zur Feier der Veröffentlichung der EP, die mit der bevorstehenden Wintersonnenwende zusammenfällt (ein heidnischer Feiertag, der den symbolischen Tod und die Wiedergeburt der Sonne markiert), sind Enslaved stolz, ein außergewöhnliches Streaming-Event anzukündigen. The Otherworldly Big Band Experience findet am Dienstag, den 21. Dezember, statt. Die psychedelische norwegische Prog-Band Shaman Elephant wird gemeinsam mit Enslaved auf der Bühne stehen.

The Otherworldly Big Band Experience

Dienstag 21. Dezember @ 21.00 CET / 20.00 GMT

Tickets sind ab sofort über https://enslavedstore.com/collections/big-band-stream erhältlich.

Der Stream wird bis zum Ende des 24. Dezembers zu sehen sein.

Stream-FAQ + Infos zum Support gibt es hier.

Enslaved’s Ivar Bjørnson gab einige Einblicke,

„Bald wird sich die Sonne drehen – einmal mehr ein Zeichen für den Übergang von einem Jahr zum nächsten und den Beginn hellerer Tage. Wir sind viele, die sich wünschen, dass diese kommende Wintersonnenwende eine dauerhafte Abkehr von den dunklen Tagen hinter uns markiert. Wir haben die ganze Zeit durchgehalten: virtuelle Touren, proben, schreiben und veröffentlichen ein Album und eine EP. Ihr habt uns gehört, als wir sagten: „Das wird uns nicht aufhalten!“ – Die Enslaved-Community ist durch die Krise stärker geworden. Jetzt werden wir diesen Zyklus mit einem grandiosen virtuellen Konzert abschließen und hoffen, dass ihr euch uns aus der ganzen Welt anschließt.

Bei The Otherworldly Big Band Experience geht es darum, noch mehr von dem zu zeigen, was Enslaved ist: Enslaved ist auch eine Idee. Es ist eine Liveband, die zähneknirschend Metal ist, Rock’n’Roll in ihrer DNA hat und gleichzeitig ihre Position als bahnbrechende progressive Metalband beibehält und ausbaut. Und das alles, während wir die Grenzen der nordischen Mythologie und Runenkunde, der Psychologie und der Geschichte ausloten.

Wir haben mit der jungen und talentierten Bergen Prog-Rock-Band Shaman Elephant eine Erweiterung des Line-Ups rekrutiert. Wir haben mit einigen der talentiertesten Filmemacher und visuellen Zauberer zusammengearbeitet – ebenfalls jung und aus Bergen: Kolibri Media. Wenn man dann noch die Live-Crew von Enslaved hinzufügt, entsteht Magie, nicht weniger.

Wir wollten einen Konzertfilm machen, der diese erweiterte Darstellung von Enslaved widerspiegelt, und können es kaum erwarten, ihn euch allen zu zeigen. Es ist größer als jedes andere Projekt, das wir bisher gemacht haben, und es ist anders als alles andere, was man in dieser Art von Musik gesehen hat. Ihr werdet Songs sehen und hören, die noch nie zuvor aufgeführt wurden. Lieder, die ihr vielleicht schon gehört habt, werden so klingen und aussehen, wie ihr sie noch nie gesehen und gehört habt. Es gibt neues Material, aber auch Material, das so alt ist wie die Band selbst. Eine Konstante verbindet alles: es ist Enslaved„.

Bestellt die neue Enslaved-Episode Caravans To The Outer Worlds hier: https://bfan.link/caravans-to-the-outer-worlds.ema

Enslaved – Line-Up

Ivar Bjørnson | Gitarren

Grutle Kjellson | Gesang

Arve ‚Ice Dale‘ Isdal | Gitarre

Håkon Vinje | Keyboards, Klargesang

Iver Sandøy | Schlagzeug

Enslaved online:

https://www.facebook.com/enslaved

https://twitter.com/EnslavedBand

https://www.instagram.com/enslavedofficial/