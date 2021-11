Accept: müssen Europatour auf Januar 2023 verschieben

Accept hatten sich darauf vorbereitet, ab dem 15. Januar 2022 gemeinsam mit ihren vielen treuen Fans Europa zu rocken. Doch nun lassen es die virusbedingten Umstände doch nicht zu. Entgegen aller Erwartungen und Hoffnungen müssen die Metal-Teutonen ihre geplante Too Mean To Die-Tour auf Januar/Februar 2023 verschieben.

„So sehr wir es auch wollen, die aktuelle Covid-Situation erlaubt es uns einfach nicht, die Tour 2022 weiter voranzutreiben“, erklärt Accept-Gitarrist Wolf Hoffmann. „Es ist eine superschwere Entscheidung, aber wir haben keine andere Wahl, als noch einmal zu verschieben. Wir wollten diese Tour unbedingt spielen. Wir hatten eine tolle Setlist mit vielen neuen Songs vom Album Too Mean To Die vorbereitet. Es tut mir sehr leid für die Fans, und natürlich ist jeder in der Band sehr enttäuscht. Aber hey, das Leben geht weiter … bitte bleibt gesund, stay Metal und bleibt „too mean to die“! Wir sehen uns bald wieder!“

Veranstalter Gerald Wilkes von Continental Concerts fügte hinzu: „Die Accept-Tour war durch insgesamt 16 Länder geplant, die aktuell alle sehr unterschiedlichen regionalen Infektionssituationen ausgesetzt sind. Die Lagen ändern sich derzeit sehr schnell und sind für alle Beteiligten unkalkulierbar geworden. Zudem variieren die gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land – oft sogar von Stadt zu Stadt. Vor ein paar Monaten sah alles noch so vielversprechend aus, aber die aktuelle Situation lässt es einfach nicht zu, im Januar und Februar 2022 in Europa zu touren!“

Als (kleines) Trostpflaster servieren Accept ihren Fans heute, am 5. November, die digitale Livesingle The Undertaker über Nuclear Blast:

Darüber hinaus geben Accept und Nuclear Blast bekannt, dass am 18. Februar 2022 eine weitere limitierte Version (750 Exemplare weltweit) des Hit-Albums Too Mean To Die (zum Review) auf silbernem Vinyl (2 LP) erscheinen wird, die ebenfalls ab sofort HIER vorbestellt werden kann.

Die gute Nachricht zum Schluss: Accept haben sich die Spielorte für 2023 gesichert. Gerald Wilkes fügt hinzu: „Die Tour ist für 2023 bestätigt und die Tickets behalten ihre Gültigkeit.“

Die neuen Accept-Tourdaten 2023 werden schon kommende Woche bekannt gegeben.